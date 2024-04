El mildiu aparece en O Salnés y Areeiro recomienda tratar ya los viñedos sin protección anterior

La Estación Fitopatolóxica de Areeiro recomienda tratar "o antes posible" los viñedos que no recibieron tratamiento hasta ahora o aquellos que estén fuera del período de protección teórico de la intervención anterior. Y es que el mildiu ya ha hecho acto de presencia en O Salnés, con la aparición de las primeras manchas. No obstante, la situación observada en la comarca "non foi nin moito menos alarmante -durante sus revisiones-, aínda que si é certo que nunha viña situada na zona da Modia vimos tamén o primeiro acio lixeiramente afectado", explican los técnicos de este centro, dependiente de la Diputación de Pontevedra.

Areeiro detectó en sus viñas una primera mancha, pequeña, confirmada mediante una lupa binocular. Fue durante su comprobación del martes y luego un técnico les trasladó la aparición de síntomas en otra parcela de O Salnés y lo mismo ocurrió con algún viticultor. Por este motivo, adelantaron la revisión de la comarca y han comprobado que empezaba a aparecer la primera mancha (en algún caso más de una) en todas las observadas, tanto las de su seguimiento habitual (de las que solo dos recibieron tratamiento) como en otras en las que se fueron deteniendo. "Sen dúbida proceden das condicións favorables rexistradas entre a primeira semana de abril e os días 12 a 14", explicaron.

Según los expertos, la situación "obriga" a aplicar un tratamiento "o antes posible" en los predios sin aplicación anterior o en aquellos que ya estén fuera del periodo de protección teórico de la intervención anterior. Este debe realizarse con un fungicida sistémico, "pois basta cunha hora sen choiva despois de aplicalo para que penetre na planta e ademais ten a capacidade de protexer os novos crecementos", añadieron.

Buenas prácticas agrícolas y la ley

Asimismo, desde Areeiro vuelven a insistir en la necesidad de realizar unas buenas prácticas agrícolas y como manda la legislación en un momento donde existe preocupación social por el uso de fitosanitarios cerca de residencias y lugares de concentración de personas y que la Plataforma pola regulación do sulfato ha vuelto a poner de manifiesto recientemente. Así, desde el centro recuerdan que no se deben aplicar tratamientos si el viento es superior a 3 m/s (11 kilómetros por hora, aproximadamente) y, en cualquier caso, en estos momentos "é bo" emplear boquillas antideriva y a bajas velocidades del ventilador o realizar la intervención con pistola y cerca de los brotes, para evitar la dispersión del producto fuera del área a tratar.