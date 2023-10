Luisito Míguez: “No pudimos empezar peor, pero demostramos el equipo que somos”

Luisito Míguez reconoció sentirse aliviado tras la victoria y destacó sobre todo la reacción que tuvo su equipo tras encajar el gol tempranero. “Me alegro mucho por los futbolistas porque si alguien merecía esto eran ellos, que a mí no me fallaron nunca. Los resultados eran un engaño de lo que estaba siendo el juego del equipo. Sabía que en el momento que nos pusiéramos por delante en el marcador, el equipo iba a ser otro. Hoy no pudimos empezar peor, pero demostramos el equipo que somos, con mucha personalidad, ante un rival muy bueno. Hicimos un partidazo y demostramos que mis equipos no se rinden nunca”. Luisito no quiso entrar a valorar la polémica acción en la que los locales pidieron la expulsión de Cotilla en la primera parte. “El árbitro estaba muy cerca y lo vio muy claro. Yo creo que el resultado es justo, merecimos ganar. Estoy muy contento con la reacción que tuvieron. Veníamos con 2 puntos y de ser yo muy criticado en A Lomba por 20 o 30 personas, y se plantaron aquí después del 1-0 y reaccionaron. Eso es lo que más le valoro al equipo”.



“Para mí es un alivio muy grande porque estoy pasando el peor momento de mi vida. Esto es un respiro para tener media hora de felicidad y a pensar en el Estradense, que es un equipo confeccionado para estar arriba y que empezó mal como nosotros, aunque esto no hizo más que comenzar”.