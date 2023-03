Luisito: "Poco le puedo reprochar a los jugadores, nos enfrentamos a un equipazo"

Luisito, que sancionado vio el partido desde la grada en Barreiro junto a Campillo, reconoció al final del partido que "nos enfrentamos a un equipazo, ya sabíamos que jugaban muy bien al fútbol". El técnico explicó que "entramos muy bien al partido y nos pusimos por delante, pero a partir de ahí no supimos manejar ni el tempo de partido y no estuvimos bien con balón. Estuvimos a merced a de ellos en la primera parte y nos encontramos con el golazo de De la Iglesia en el minuto 44. Ese gol nos hizo muchísimo daño". En la segunda parte el plan visitante, tras realizar tres cambios, quedó condicionado por la expusión de Sylla. "Jugar toda la segunda parte con diez contra un equipo de la calidad individual y colectiva que tienen ellos...Sí nos hicieron sufrir pero también tuvimos nuestras opciones. Parece ser que hubo un penalti muy claro por mano, aunque yo desde mi posición no veo la jugada". El Arosa rompió su racha y desaprovechó otra ocasión de asaltar el liderato, ya que el Fabril también cayo. "Si tengo que perder un partido de cada quince, prefiero perderlo contra un equipo muy bueno como este y no contra equipos menos bueno. Estoy fatisdiado por el resultado, pero poco le puedo reprochar a los jugadores por el esfuerzo tras jugar tanto tiempo con diez". Luisito pierde a Sylla y Pacheco por sanción para el próximo duelo, algo que no le preocupa porque "hay jugadores que están esperando con hambre para poder jugar".