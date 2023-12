Marcos Blanco dispara en el liderato al Villalonga con su gol en el 99

Los grandes equipos, los que consiguen éxitos, tienen en común esa dosis de fortuna y acierto en los minutos finales para ganar partidos que marcan diferencias a la larga. Este domingo, el Villalonga consiguió doblegar al Arnoia con un gol de Marcos Blanco, su mejor jugador esta temporada, en el minuto 99. Solo unos instantes después de que los ourensanos, que acabaron con dos expulsados, hicieran el empate. La victoria dispara al equipo de Luciano González, ahora con 7 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.



El Villalonga dominó por completo la primera parte ante un rival que optó por esperar en su campo con un 5-4-1, iniciar siempre directo y buscar alguna opción a balón parado para hacer daño. El equipo de Luciano González empezó con ritmo alto con balón y llegadas. Moncho con un disparo abajo que salvó el portero Borja y Héctor, con un remate de cabeza fuera, dieron los primeros avisos.



Con el paso de los minutos a los celestes les costó más generar dado el entramado defensivo visitante. Los centrales locales, Álex y Jesús, filtraban buenos pases y el Villalonga tuvo una oleada de llegadas mediado el primer acto. Rachu, en acción personal, Marcos Blanco en un remate abajo que salvó Borja, y Juan Barbeito con un remate desde la frontal alto volvieron a rondar el gol, que se seguía resistiendo.



En su única llegada en la primera parte el Arnoia encontró el 0-1. En una falta de Marcos Blanco en la frontal más que polémica. Lanzó Sandro en potencia y atrapó en primera instancia Rodri, pero el balón contacto con el barro del área pequeña e hizo un extraño colándose por debajo del cuerpo del portero. Demasiado castigo para el equipo de Luciano González, que lejos de desesperarse, mantuvo el plan y volvió a la carga. Juan Barbeito, profundo por la derecha, puso un centro sin rematador en lo que fue el preludio del 1-1. La acción nació en el propio lateral derecho, que jugó para Rachu. Este encontró dentro del área a Héctor, que controló de espaldas y a la media vuelta se sacó un gran remate que superó por arriba a Borja. Un golazo.

En la segunda parte el Villalonga siguió igual, buscando el segundo y encadenando llegadas. El Arnoia no salía de su campo. Luciano González no tardó en mover ficha para dar más mordiente al ataque y dio entrada a Eloy. Al Villalonga solo le faltaba acertar en la finalización. Con el paso de los minutos y los cambios, el Arnoia empezó nivelar el juego y consiguió que el Villalonga no le llegase con tanta claridad. Pero en el minuto 72 el equipo local completó la remontada. Diego Abal se sacó un centro extraordinario desde banda izquierda que cabeceó Héctor abajo. Imparable. Fue otro golazo. Justo tras utilizar la tercera ventana de cambios, el técnico visitante Francisco Vázquez vio como el delantero Kike sufrió una lesión muscular, por lo que se quedó en el campo renqueante. El Villalonga estuvo cerca del tercero. Primero en un gran disparo de Marcos Blanco desde treinta metros, que acabó en córner. Y a continuación en el saque de esquina, en un remate de cabeza de Diego Abal que se fue por centímetros.



A cinco del final, los visitantes se quedaron con diez por expulsión de Pol, que golpeó sin balón a Eloy. En el 93 en un córner, el Arnoia encontró el gol del empate en un remate de cabeza de Otero en área pequeña. El partido llegaría hasta el minuto 99. Los visitantes se quedaron con nueve por expulsión de Arce y en la última jugada marcó Marcos Blanco en un gran remate a centro lateral para delirio del público. El Villalonga es más líder.