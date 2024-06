Marcos Martínez: “Es el momento de que alguien tome el relevo”

El CD Boiro afronta este viernes su Asamblea Ordinaria, después de la que se celebrará otra extraordinaria para decidir quién será el nuevo presidente del conjunto boirense. Actualmente, dicha tarea recae en la persona de Marcos Martínez, quien ve que “es el momento idóneo para que alguien tome el relevo de la directiva”. El actual presidente espera que aparezca “una propuesta seria” antes del día 14 para que sea otra persona que la presida la entidad. “Si no se presenta nadie, el barco no se va a quedar sin gobernanza, pero la intención es salir”, cuenta el actual presidente.

“Estamos pendientes de varias cosas. Apuraremos hasta el último minuto para ver si aparece alguien. Nuestro deseo es que apareciese alguien con interés en dirigir al Boiro durante los próximos cuatro años. El plazo para presentarse termina mañana, jueves 13. Hasta el momento no tenemos ninguna candidatura oficial, no sabemos si alguien va a dar el paso definitivo”, cuenta Marcos Martínez.



“Después de siete años al frente del club, yo como presidente estos últimos cuatro, más los tres anteriores como miembro de la Junta, creemos que es un momento oportuno para dejar entrada a gente nueva, que venga con nuevas ilusiones y con nuevas ideas, siempre y cuando no se volvieran a repetir errores del pasado en la gestión del club. A ver si hay alguien que venga con cierta racionalidad e interés a coger el Boiro”, destaca el todavía presidente del CD Boiro.



Con respecto a las cuentas, que también se presentarán el viernes en la Asamblea, quien decida tomar el relevo de Marcos Martínez, en caso de que haya alguien dispuesto a ello, se encontrará un club totalmente saneado. Una situación que se vio favorecida por la participación del equipo boirense en la Copa del Rey, en la que se midieron al Mallorca. “El club, a día de hoy, no debe nada. Toda la deuda que teníamos acumulada de temporadas atrás ya está amortizada en su totalidad. En caso de que alguien se presentara, se iba a encontrar un club saneado tanto en lo económico como en lo deportivo, porque competirían en Tercera RFEF. Creemos que es el momento idóneo para dar el paso”, resalta Martínez.



La incertidumbre sobre la presidencia es la razón por la que todavía no se han conocido renovaciones o fichajes por parte del club. “Estamos haciendo cierto trabajo, pero en caso de hubiera cambio en la directiva no queremos comprometer a nadie. En ese caso, los nuevos gestores tendrían que determinar si están de acuerdo con los compromisos que nosotros tenemos adquiridos y con los movimientos que hemos hecho”, cuenta Martínez. “No puedo renovar a un jugador y que venga dentro de unos días un presidente. Tenemos muchas cosas que se cerrarán a partir del viernes”. Quien sí tiene asegurada su permanencia en la entidad es Cardeñosa, ya que el técnico tiene contrato en vigor. "Con Cardeñosa se acordó los últimos cuatro partidos de la temporada y entrenar al equipo esta siguiente temporada, estuviera en la categoría que estuviera", cuenta el vigente presidente.