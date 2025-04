El Mariscos Antón Cortegada organizará la fase final de la Liga Femenina 2

Finalmente, el Mariscos Antón Cortegada se encargará de organizar la fase final de la Liga Femenina 2, en la que se determinarán los equipos que suben a Liga Challenge. La fase se disputará la próxima semana, entre el jueves ocho y el domingo once. Cuatro jornadas que transcurrirán sobre el parqué del Sara Gómez.

La cita contará con los ocho mejores equipos de la Liga Regular de la Liga Femenina 2, recibiendo a los cuatro primeros del Grupo A y los cuatro primeros del Grupo B. Así, una vez conocida la noticia de la organización, ya se conocen los enfrentamientos.

Por un lado, en el grupo uno se encuentran Baloncesto Sevilla, Kicken Claret, Mataró y Maristas Coruña, mientras que en el grupo 2 están Miralvalle, Alcorcón, Mariscos Antón Cortegada y Bosonit. El primer grupo se estrenará el jueves ocho a las 11 horas en el Sara Gómez, con el enfrentamiento entre Maristas y Picken. Ese mismo día a las 13:30 horas se verán las caras Mataró y Sevilla para completar la primera jornada del grupo uno.

El grupo dos se estrenará en jornada de tarde, concretamente a las 17 horas con el enfrentamiento entre Bosonit y Alcorcón. A las 19:30 horas será el turno de las locales, y es que las de Álvaro Fernández se estrenarán midiéndose a Miralvalle.

El viernes nueve se disputarán, por el grupo uno, Picken VS Mataró (11:00 horas), y Maristas VS Sevilla (13:30 horas). Los enfrentamientos del grupo dos serán: Bosonit VS Miralvalle (17:00 horas), y Alcorcón VS Cortegada. La última jornada dejará los duelos entre Mataró y Maristas (11:00 horas) y Sevilla y Picken (13:30 horas), por el grupo uno, y en el grupo dos se medirán Miralvalle con Alcorcón (17:00 horas), y Mariscos Antón Cortegada con Bosonit (19:30 horas).

El domingo día 11 será el gran día. A las cinco de la tarde se disputará la primera semifinal, que enfrentará al primero del grupo uno con el segundo del grupo dos. La segunda semifinal, a las 19:30 horas, medirá al segundo del grupo uno con el primero del grupo dos.