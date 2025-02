No especular, consigna del Villalonga en Sarria

El Villalonga se desplaza al campo de A Ribela para medirse a la Sarriana, cuarto clasificado, en su tercer partido seguido a domicilio (17 horas). En los visitantes ya tiene el alta médica el central Diego Abal, operado el pasado mes de mayo de una lesión de ligamento cruzado. Si bien, todavía le falta ritmo y velocidad después de tanto tiempo sin competir. “Vamos a intentar ir metiéndolo poco a poco, no sabemos si entrará esta semana o no”, reconoce Alberto Mariano. “Es una alegría porque el chico ha sufrido mucho y es una lesión difícil de recuperar, nos alegramos mucho de que esté disponible.



La nota negativa es la lesión de Santi Garrido. El mediocentro que llegó en este mercado invernal procedente del Lalín sufre un problema en el menisco y está pendiente de pruebas médicas. Además, Varo y Diegui arrastran diferentes molestias y son dudas.



A falta de un par de días para el cierre del plazo de fichajes, Mariano reconoce que “va a ser muy difícil incorporar a alguien, hemos estado mirando todas las opciones, pero a algunos futbolistas no hemos podido llegar y otros no han podido salir de sus equipos”. Así las cosas, aunque le hubiese gustado reforzar alguna posición, Mariano confía plenamente en la plantilla. “No vamos a poner excusas”.



Sobre el partido de esta tarde en Sarria, el técnico advierte que “tiene un potencial ofensivo tremendo”, de hecho con 37 tantos en 18 partidos es el máximo goleador de la categoría, destacando en esa faceta Santi Gegunde (8 goles), Álex Millán (6), y Diego Rey, Álex Boedo y Azael (4), si bien este último no puede jugar esta tarde por sanción. “Es un equipo que está ahí por alto”. La Sarriana, por contra, encaja mucho (22 goles), algo que tratará de aprovechar el equipo celeste. “Es un equipo que también concede, si somos capaces de cerrar en la fase defensiva vamos a tener nuestras opciones. No vamos a especular y vamos a ir a por los tres puntos, ojalá estemos acertados en las áreas y si nos viene un revés espero que no se caiga el equipo como en el último partido”.



Para desactivar el juego de los lucenses, Mariano habla de "que no se sientan cómodos, tenemos que cerrar los espacios cortos y estar atentos a los intermedios cuando se descuelga Gegunde, con coberturas por fuera porque tienen gente muy buena. No podemos dejar que circulen con fluiez y en algún momento tenemos que quitarles el balón porque no podemos estar todo el partido defendiendo. Tenemos que intentar atacar”.