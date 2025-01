Un ojo en el mercado y otro en la primera jornada del año

La liga de Preferente regresa este fin de semana en el grupo II con los cuatro equipos arousanos peleando por diferentes objetivos y atentos al mercado para reforzar sus plantillas. El Céltiga, que perdió el liderato en el parón navideño ante un Beluso que ganó el aplazado y ahora le aventaja en tres puntos, se ha quedado con una plantilla de 19 futbolistas, tras la marcha por motivos laborales de Sergio Abal y Pablo González. Además, el portero Manu Táboas está recuperándose de una lesión.

Aumentar efectivos pero no fichar por fichar

“Estamos intentando incorporar algo, sobre todo por número”, explica el técnico Luis Carro. “Pero no hay muchas opciones ni mucho mercado. No vamos a traer nada que no nos mejore y que no sume al grupo, al colectivo y al juego”. Luis Carro opta por adaptarse a una plantilla corta de momento. “No vamos a fichar por fichar, por muy justos que vayamos de número”. El Céltiga retoma la liga el domingo en el Salvador Otero, donde han comenzado las obras para dotar de iluminación al campo, ante el Moaña de Edu Charlín a partir de las 16.15 horas.

Sin movimientos en Burgáns

El Cambados, que ocupa el quinto puesto que da derecho a jugar el play-off, visita el domingo al Porriño en O Lourambal a las 16.30 horas sin novedades en su plantilla. Rubén Cornes “Pénjamo” mantiene a sus órdenes a 22 jugadores y de momento no ha habido movimientos. Entre Liga y Copa Diputación todos ellos han tenido protagonismo. Los que menos minutos han jugado han sido el portero Adri (117) y el extremo Diego Hernández (166). En Cambados las cosas van bien y el objetivo es empezar el nuevo año como finalizó el 2024, con una racha de tres victorias seguidas.

Vuelve Manu Otero a Baltar

Tanto Portonovo como Umia llegan a esta última jornada de la primera vuelta inmersos en la pelea por no descender y empatados a 18 puntos. El Atios visita el domingo a las 16.15 horas Baltar. El fichaje de invierno de los de Jose Luis Salgueiro de momento es el de Manu Otero, que ya estuvo en verano con el equipo y vuelve tras su estancia fuera por estudios. El club busca un delantero para reforzar el ataque, pero no está siendo fácil. “De momento aún no tenemos nada fijo”, reconoce el técnico, muy pendiente de los movimientos que se están produciendo en equipos vecinos.

Se buscan refuerzos en Barrantes

El Umia, que cierra la primera vuelta en el campo del Cultural Areas este domingo a las 16.30 horas, se queda con 20 futbolistas en plantilla ante la baja de Joseph para la segunda parte de la temporada por motivos laborales. El técnico Hugo Sanmartín explica que “necesitamos reforzar la plantilla, sobre todo la parcela ofensiva, donde tenemos muy pocos jugadores”.



El Umia busca refuerzos para aumentar su número de futbolistas, jugadores que “vengan a competir el puesto y a pelear convocatorias, que creo que es muy importante que haya competitividad durante la semana”. Las lesiones y las sanciones, ya que para el domingo están castigados Álex Guillán, Jony Romero y Fer Santaló, lastran a los de Barrantes. l