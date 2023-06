Pablo Laso: “En este clinic sacas detalles que puedes aplicar en el futuro”

Pablo Laso (Vitoria, 13 de octubre de 1967) es uno de los ponentes de la XIV edición del Clinic de Baloncesto de Vilagarcía que organizan los profesores del Ciclo de Técnicos Deportivos en Baloncesto del CIFP Fontecarmoa, con Iván Villar y Pablo Villaronga a la cabeza. Momentos antes de impartir su segunda charla ante más de un centenar de entrenadores y alumnos en el salón de actos del centro educativo, el laureado exentrenador del Real Madrid y nuevo técnico del Bayern de Munich atendió amablemente a Diario de Arousa.

Hábleme del clinic. ¿Qué le parece?

Pues muy bien. Son jornadas muy intensas porque son muchas materias, aunque no sé si llamarlo así porque al final es baloncesto. Toda la gente que viene a un clinic hace que siempre se aprenda algo. Cosas que puedes hacer y trasladar a tus equipos y jugadores y que te sirve para la mejora como entrenador y la mejora para el futuro.

¿Qué le reporta compartir conocimientos?

Yo siempre digo que hablando de baloncesto es como más se aprende. Como cuando te juntas con amigos y hablas de un partido o de un jugador. En este clinic sacas detalles que puedes aplicar en el futuro, que es lo más importante de estas jornadas.

¿Qué tal le están tratando los organizadores?

(Risas) Pues muy bien, no me puedo quejar. Me están tratando muy bien y espero que de las cosas que hemos hablado a la gente le hayan gustado y las aprovechen.

¿Conocía Vilagarcía?

Había estado aquí hace bastantes años en un torneo Sub 20. En cuanto ví el pabellón ayer lo reconocí enseguida. También nos hospedamos aquí cuando se jugó el campeonato júnior hace diez u once años, con lo cual conocía algo esta zona pero me gustaría volver con más tiempo.

Su fichaje por el Bayern parece que llega en el momento ideal, ya que es un equipo que viene de una mala temporada...

Bueno eso nunca se sabe. Para mí es un reto y una gran responsabilidad. El Bayern es un buen equipo que ha competido muy bien. Es verdad que el final de la liga no ha sido todo lo bueno que se esperaba, pero por otra parte creo que tiene muchos aspectos en los cuales el equipo puede convertirse en competitivo. Voy a un gran club. A una buena estructura y estoy convencido que entre todos intentaremos hacer del Bayern un equipo competitivo y reconocible, en el que la gente valore el esfuerzo que hace el club por estar arriba tanto en fútbol, que ya lo hace, como en baloncesto.

¿Habló con Aíto acerca de lo que le espera en Alemania?

No, no he hablado con él. Probablemente hablaré con él, pero sí he hablado con Isra_Israel González, técnico del Alba Berlín_ y con gente que ha estado allí. Conozco un poco el baloncesto alemán, lo he seguido este año que he estado tranquilo sin partidos.

¿Hasta qué punto ha echado de menos la competición estos últimos meses?

Bueno, el que es entrenador lo echa de menos. Es normal, es tu trabajo y se echa de menos la adrenalina de la competición, pero me ha valido para hacer otras cosas y ver el baloncesto de otra manera. Además de estar más tiempo con la familia y disfrutar de otras cosas, como ir a un concierto. Al final he visto muchos partidos, pero de otra manera, nunca con la necesidad de la preparación de un partido, sino que viendo jugadores, tendencias y cosas.

Le quiero preguntar por Edy Tavares, consagrado como el gran dominador del baloncesto europeo este año. ¿Cómo fue ese trabajo que hizo con él?

Hicimos un gran fichaje en su momento. Era un jugador que en la NBA no estaba teniendo mucho protagonismo. Cuando le fichamos yo estaba convencido de que era un jugador que necesitaba tiempo para ir mejorando pero que iba a producir muy pronto. Recuerdo que llegó un viernes y le dije que el domingo jugaría contra el Barça. Me miró como diciendo que yo estaba loco. Pero yo tenía mucha confianza y de hecho a las 48 horas saltó al campo. Era cuando se decía que Pablo Laso jugaba sin pívots (risas), pero no me considero así. Edy ha tenido una progresión muy buena. Es una gran trabajador en todos los aspectos. Físicamente y técnicamente ha mejorado en muchos aspectos que han hecho que ahora mismo sea uno de los jugadores dominantes en Europa.

Proviene de una saga familiar de basket. ¿Hasta que punto escucha los consejos de su padre?

No soy una persona que piense que las cosas se trasladan de familia, como el caso de mi padre que ha sido entrenador, o por amistad. Yo huyo mucho de eso. Creo que es una situación muy personal en la que cada uno va sacando sus vivencias. Por supuesto que hablo con muchísima gente y con mi padre también. Por ejemplo, si leo un libro lo intento aplicar al baloncesto. Ya me pasaba como jugador, me decían que si me quería parecer a Corbalán. Pues no, yo soy Pablo Laso y juego así y entrenó así. Valoro muchos los consejos que me puede dar la gente, pero cada uno es como es y tiene su propio ADN.

¿Qué otros deportes sigue?

Sigo bastantes. Me gusta mucho el deporte. Sigo el fútbol, el tenis, el ciclismo, la fórmula 1...Me gusta mucho el deporte, me gusta verlo y me quedo con detalles. El otro día hablaba de jugadores con “Jota” Hombrados, exjugador de balonmano que estuvo en Alemania. Me trasmiten cosas y detalles otros deportes que son aplicables al baloncesto y al revés.

Hace justo un año se habló mucho de su salud. ¿Cómo se encuentra?

Pues muy bien (risas). De salud estoy perfectamente.

Encontrándose tan bien, le dará aún más rabia su salida del Real Madrid...

Rabia no. Para nada. Soy entrenador. Me echaron del Valencia cuando empecé. El entrenador tiene que entender que le pueden quitar en cualquier momento. Me quitan y lo entiendo. A todo el mundo lo pueden echar de su trabajo. Hay que aceptarlo y estar preparado para el siguiente reto.

¿Le gustaría ser seleccionador en el futuro?

Ni me lo planteo ahora mismo. No lo he pensado. Tenenos la suerte de tener un gran seleccionador. El trabajo de la Federación es magnífico en todos los aspectos, en masculino y femenino. En todas las edades han sacado medallas y son muy competitivos. Ahora mismo no piendo en ser seleccionador. Soy entrenador del Bayern de Munich y bastante curro tengo (risas).