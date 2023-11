Paco López: "El Arosa nos va a poner las cosas difíciles"

El entrenador del Granada, Paco López, compareció esta tarde en rueda de prensa tras el entrenamiento previo al partido de la Copa del Rey que le mide este jueves en A Lomba al Arosa (19 horas). El partido de Copa es una trampa para los andaluces. No se pueden permitir otro traspié. Si bien el técnico Paco López asegura que la Copa "no nos molesta en absoluto, necesitamos jugar y encontrar buenas sensaciones".

El entrenador del Granada se refirió al Arosa y a la eliminatoria. "Ya hemos hablado con los jugadores. Hoy en día las distancias son menores entre las categorías. Aquí cualquier partido, sea el rival que sea, si no das el máximo es difícil ganar". López, que llegó a la élite tras pasar por otras categorías más bajas, habló de su experiencia desde el punto de vista del Arosa a la hora de medirse a un Primera. "Nuestra idea es salir a competir y dar nuestro máximo. El Arosa el año pasado fue el mejor equipo local en su categoría. Jugó un play-off de ascenso. Continúan la mayoría de futbolista y tiene un entrenador con muchísima experiencia, Luisito, que ha entrenado a muchos equipos. Es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles". López habló de adaptarse rápido al estado del césped que pueda presentar A Lomba por la lluvia y espera a un Arosa "que nos va a poner las cosas difíciles".

El entrenador del Granada anunció que jugara el portero Adrián López y que habrá protagonismo para "gente que está jugando menos en liga", por lo que habrá cambios. "Tenemos que ser intensos y anticiparnos a los segundos balones. No hay excusas para no competir desde el primer segundo". Apenas viajarán jugadores del filial. "Nosotros tenemos varios futbolistas del primer equipo que tienen ficha "b" y la reglamentación dice que tienes que tener siete jugadores con ficha "a" en el campo, por eso no podemos arriesgarnos".

Un Primera División en crisis

El Granada CF llega en plena crisis a Vilagarcía. Es penúltimo en Primera División con sola una victoria en once partidos, la lograda hace más de dos meses ante el Mallorca. Esta misma semana presentó a su nuevo director deportivo, el italiano Matteo Tognozzi, tras la destitución de Nico Rodríguez, que cumplió el objetivo de ascender al equipo la temporada pasada, en la que tuvo que cambiar a Karanka por Paco López en el banquillo a mitad de temporada para acabar ganando la liga.

Pero este verano no fue fácil para el club nazarí. Por una parte los rumores de venta no concretados del club, que pertenece a Wuhan DDMC y tiene en la actual presidenta Shopia Yang a la tercera máxima responsable de nacionalidad china de la entidad en los útimos siete años. Y por otro un mercado de fichajes en el que las cosas no salieron como esperaban. El Granada tuvo que pagar 3,5 millones de euros por la opción de compra obligatoria de Weissman al Valladolid y medio millón al Alanyaspor turco por Famara. En el fútbol de cierto nivel una de las labores fundamentales de los directores deportivos es buscar salidas de los jugadores con los que no cuenta el entrenador, y que esto permita traer a otros. El Granada no lo consiguió en verano e incluso tuvo que hacer un esfuerzo a última hora con los fichajes de Lucas Boyé, pagando 7,2 millones al Elche, y de Gonzalo Villar (1,8 a la Roma).

En el mercado invernal el club intentará paliar las carencias de una plantilla que de momento no es capaz de sumar en Primera.

Los mejores jugadores del Granada son el joven malagueño Bryan Zaragoza, el internacional albanés Myrto Uzuni, que marcó la diferencia en Segunda División la temporada pasada, y el propio Lucas Boyé. Entre los tres llevan 12 de los 17 goles de un equipo que en ataque da un buen nivel, pero en defensa encaja mucho (2,5 goles por partido de media).