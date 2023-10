El peor inicio de liga desde el descenso a Preferente en 2009

Dos puntos de doce posibles y tan solo un gol a favor. El Arosa firma su peor arranque de liga desde que descendió a Preferente hace quince años. Fue en la temporada 2008-2009, cuando empezó con un solo punto en los primeros cuatro partidos. Desde entonces el Arosa nunca había arrancado tan mal un campeonato, bien en Tercera, Segunda RFEF o Preferente.



Para encontrar registros similares a los de este inicio de temporada hay que remontarse a la campaña 2017-2018, cuando el equipo arlequinado llevaba 3 puntos después de los primeros cuatro partidos. Esa temporada el Arosa fue capaz de revertir la situación y pelear por el play-off hasta la última jornada, aunque finalmente acabó quinto.



El equipo de Luisito Míguez espera cambiar el paso en los próximos partidos ante Polvorín y Estradense. Sumar una primera victoria serviría para calmar los ánimos, que están caldeados entre la afición. Quizá lo peor el domingo ante el Barbadás no fue la derrota, sino la pobre entrada en A Lomba, algo que no se recordaba en los últimos años. Enderezar el rumbo es fundamental para que la masa social no se desconecte del equipo, que aspira al ascenso.



El gran caballo de batalla del Arosa en el primer mes de liga está siendo su escasa capacidad realizadora. Desde que Sylla marcó el único gol en liga, en el primer minuto del primer partido en Bouzas, han pasado casi 6 horas de juego sin que los arlequinados hayan vuelto a performar la portería rival. Solo Estradense y Arzúa, que todavía no saben lo que es marcar, tienen peores registros goleadores que el Arosa en estos momentos.



A nivel de juego, los dos últimos partidos ante el Arzúa y el Barbadás dejan muchas dudas entre la afición. El Arosa es un equipo confeccionado para ser solvente a nivel defensivo, agresivo en el robo y las transiciones rápidas, pero falto por el momento de juego asociativo para generar problemas a rivales ordenados cuyo objetivo es la permanencia.



El juego del Arosa no fluye y los resultados tampoco acompañan, pero la liga acaba de empezar. Si algo tiene de bueno tocar fondo a las primeras de cambio es que hay margen para mejorar y remontar en la tabla.