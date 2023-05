A rematar la faena en A Lomba

Todo se decide en A Lomba. Otra vez. Esta tarde a las 17 horas el Arosa recibe al Racing Vilalbés con el pase a la tercera y última eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF en juego. El empate 1-1 en la ida da una pequeña ventaja a los locales, a los que les vale otro empate al final de la prórroga por el hecho de haber quedado mejor clasificados en la liga regular. Pero en Vilagarcía tanto el equipo como la afición solo piensan en salir a ganar y no especular con ese segundo resultado que también les valdría. Luisito no tiene bajas respecto al equipo que jugó la semana pasada en Vilalba. “O rival é moi bo. Temos unha lixeira ventaxa e hai que saber aproveitala. Imos a saír como calquer partido na casa a gañar e ser mellor que eles”.



Será el tercer enfrentamiento en apenas un mes entre ambos equipos. No hay secretos ya entre Arosa y Vilalbés. “Coñecémonos moi ben”, dice Luisito, que hizo mucho hincapié en la ida en las transiciones del rival y las acciones a balón parado. “Eles xogan moi ben cos tempos de partido, teñen xogadores con experiencia que xa saben de que vai isto. Sabemos o que nos imos a atopar, pero tamén eles o saben e non teño ningunha dúbida de que o equipo vai a dar un moi bo nivel”.



Por su parte, el técnico visitante Simón Lamas prevé un partido “diferente” al disputado hace una semana en Vilalba. “Cando xogamos na casa quedaba a volta, non arriscamos todo o que poderiamos. Nós imos con moita ilusión e sen presión, a obligación e deles”. El plan visitante pasa por contener al Arosa de inicio e ir creciendo en el partido, para llegar al tramo decisivo con opciones y aprovechar las posibles dudas de los locales. Así lo entiende Lamas. “Imos tentar poñer nervoso o Arousa, sabemos que vai a ser complicado, pero veremos tamén a actitude que toman eles. Eu creo que vai a haber un empuxe inicial por parte do Arousa. Pero o fútbol nunca se sabe, en Bouzas no primeiro minuto marcamos o 0-1”.



Se espera otro gran ambiente en A Lomba. El Arosa repartió mil invitaciones en los colegios de la capital arousana, a pesar de que los menores de 16 años no pagan, con el objetivo de atraer a mucha gente al estadio. Ayer el club instaló una carpa en la Plaza de Galicia, en la que vendió entradas y también camisetas, ya que la fiebre arlequinada sigue creciendo. Desde Vilalba viajarán cerca de 180 aficionados, entre adultos y menores.



“O ambiente que hai na Lomba motívanos a pesar de ir de visitantes. Creo que a presión do público a pode sentir máis o equipo local por esas gañas de agradar. Nós o imos disfrutar”, dice Lamas, que reconoce que Iñaki es el jugador más en forma del Arosa y le preocupa el poderío de Sylla en los centros laterales. “Non podemos defender demasiado atrás. Teremos que mudar algunha situacion sobre o plan da ida para neutralizados polo dentro”.



Por su parte, Luisito pide a sus jugadores que “disputen cada balón como se fora o último”, sabedor de que el Vilalbés “esperará a que nos equivoquemos” y no tiene dudas del apoyo del público como viene siendo habitual esta temporada en A Lomba y a domicilio.