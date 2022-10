Ribadumia se rinde al ciclismo

El Concello de Ribadumia celebró el sábado la V edición de la Festa do Deporte. Consistió en una gala presentada por Pepo Suevos para repartir un total de 14 premios en diferentes categorías a clubes, deportistas, entrenadores y patrocinadores. El alcalde David Castro estuvo acompañado por el diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez , por el delegado de deportes de la Xunta en la provincia, Daniel Benavides, y por la presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez. Además asistieron miembros de la coorporación municipal y de las fededaraciones deportivas. Ciclismo, motor, piragüismo, pole sport y fútbol fueron los deportes galardonados. El Club Ciclista Ribadumia fue el gran triunfador de la gala, al llevarse un total de cinco premios. El Desguaces Tino Racing y el Náutico O Muiño fueron los otros protagonistas, con dos galardones cada uno.



El ciclista Adrián Ferreirós ganó el premio a mejor deportista promesa masculino, categoría en la que también fue finalista Edgar Barreiro (halterofilia) y Adrián Ferreirós, también del Club Ciclista Ribadumia. En categoría femenina el galardón recayó en la ciclista Marta Utrera (CC Ribadumia). El piloto Celestino Iglesias Duarte, “Tinín”, del equipo Desguaces Tino Racing, ganó el premio a mejor deportista ribadumiense, y su padre Celestino Iglesias Cores fue finalista. Eva Lede, de la Asociación Pole Sport do Salnés, una disciplina artística, fue la ganadora del galardón a mejor deportista femenina. El campeón del Mundo del Náutico O Muiño Manuel Fontán y Desirée Fernández (Club Ciclista Ribadumia) se llevaron el premio a mejores deportista no ribadumienses, categoría en la que fueron finalistas Martín González (Club Ciclista Ribadumia), Bárbara Gómez (Desguaces Tino Racing) y Ana Abuín (Club A Silva Cerceda).



En los premios colectivos, el Xuventude de Sisán y el júnior femenino del Náutico O Muiño ganaron los de mejor equipo, donde los equipos benjamines de CD Ribadumia y Umia CF fueron finalistas. Desguaces Tino Racing fue designado mejor cub de partido, siendo finalistas el Club Ciclista Ribadumia y el Club Náutico O Muíño. Francisco Javier Pombo (Club Ciclista Ribadumia) se llevó el premio a mejor entrenador. Mientras que el galardón al mérito deportivo fue para Cecilia Abal (CC Ribadumia). El mejor patrocinador fue Kiwi Atlántico y el premio a la comunicación para Fran Rodríguez (Rally Streaming), con Faro de Vigo como finalista. La mención especial tuvo dos ganadores, Paco Presas del CD Ribadumia y Jorge “Jito” Quintana del Umia CF.