Rodri Iglesias: “Podemos poñerlle as cousas difíciles á UD Ourense”

San Pedro vive el domingo su primer gran partido de la temporada de Tercera RFEF. LLega la UD Ourense, uno de los grandes candidatos al título y al ascenso, para medirse a un Villalonga necesitado al que le está costando sumar tras el cambio de división. “Necesitamos dunha boa victoria para revivir o ánimo e adicarlla a nosa xente”, explica el portero celeste Rodri Iglesias. “Vai a ser un partido bonito e esperado”.



Se juega a las 16.30 horas y viajará afición visitante acompañando al equipo de Borja Fernández, que es tercero con 15 puntos. Los celestes, por contra, están en puestos de descenso con 5 puntos en 8 encuentros, pero las sensaciones en el vestuario no son acordes con este escaso bagaje. “Xa levamos un mes bo, aínda que os resultados non nos están acomopañado todo o que dexesariamos, pero a liña a seguir é esta. Estamos competindo ben e tendo un bo nivel de xogo”. Y es que sólo perdieron uno de sus últimos encuentros, pero les pesan las cuatro derrotas con las que empezaron la competición. “Pouco a pouco o equipo foi mellorando en detalles en defensa e tamén é un tema de confianza. Nas primeiras xornadas merecemos máis e non puntuamos”.



El portero de Ames cumple su quinta temporada en el Villalonga. “No persoal estou moi contento. En Vilalonga dende o primeiro día tratáronme moi ben. É como a miña casa e temos un gran grupo humano e futbolístico”. Rodri ya jugó en Tercera con el Fabril, Ribadumia, Negreira y Boiro. Con este último incluso lo hizo en Segunda B. En su regreso a la categoría nacional detecta diferencias respecto a sus etapas anteriores. “Levaba cinco anos en Preferente e en calidade o salto non é moi grande, pero vexo que a nivel táctico os equipos están moi traballados e ben adestrados, polo que calquera erro ou detalle penaliza moito”.



El Villalonga ha ascendido para quedarse y en el vestuario existe un absoluto convencimiento de que será así. “No momento que vexamos que o bo xogo nos dea punos, creo que o equipo irá para arriba porque temos confianza no xogo que practicamos”.



Sobre el rival del domingo, que se presenta con la baja del central Lucas Puime por sanción, Rodri sabe que “é un equipo que pelexa por uns obxectivos diferentes aos nosos, xa profesional, pero nós temos bos xogadores para a categoría e diante da nosa xente, facendo as cousas ben, penso que lle podemos poñer as cousas difíciles”. El guardameta del Villalonga explica que los malos resultados al principio generaron cierto runrún en la grada, pero los jugadores sienten el empuje y el apoyo de una afición acostumbrada a celebrar muchas victorias la temporada pasada. “A xente confía en nós e é cuestión de tempo que lles demos alegrías”. El domingo será una gran oportunidad, pese a que la UD Ourense parte como favorito por plantilla y presupuesto.