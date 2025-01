Romina Dadín: “No esperaba para nada que me ofrecieran entrenar al primer equipo”

Finalmente, tras varias semanas de incertidumbre, el Atlético Villalonga ya cuenta con quién tome el relevo de Edu González hasta final de temporada. Después de que el club meditase todas las opciones posibles, finalmente decidieron apostar por alguien de la casa, siguiendo la línea de promoción interna de la entidad sanxenxina, la elegida es Romina Dadín, coordinadora del equpo. A su lado, Dadín tendrá a Andrés Moreira como segundo entrenador, mientras que César Pazos, quien estaba ejerciendo de entrenador, continuará como preparador de porteras.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con muchísimas ganas e ilusión. Para mi es todo un reto personal y profesional.

¿Se esperaba que le ofrecieran el puesto de entrenadora del primer equipo?

No. No me lo esperaba para nada, pero es una gran oportunidad para crecer.

¿Qué espera que le aporte este nuevo reto?

Sé que hay muchas cosas más en juego, por lo que espero enfrentarme a situaciones y momentos que no haya vivido antes.

¿En qué situación cree que toma las riendas del equipo?

No diría que el equipo está en una situación mala, porque está de noveno con 17 puntos, pero es verdad que podría estar mejor, y eso pasa por empezar a sumar puntos desde ya.

"El objetivo principal es salvar la categoría cuanto antes y sacar lo máximo posible", afirma la nueva entrenadora

¿Cuáles son los objetivos de aquí a final de la campaña?

Lo que nos ha trasladado la directiva es que el objetivo principal sigue siendo el mismo, salvar la categoría. Además, si podemos hacerlo cuanto antes mejor.

¿Conoce ya bien a toda la plantilla?

Sí. Hasta ahora, como coordinadora, siempre me pasaba por todos los entrenamientos, no solo del primer equipo si no de todas las categorías del Atlético Villalonga. Sabemos que tenemos que sacar lo máximo de cada jugadora.

¿Espera que se incorpore alguna jugadora más a la primera plantilla?

Por el momento, la directiva no nos ha trasladado la posibilidad de que se vaya a incorporar al equipo alguna jugadora más. Además, yo mejor que nadie sé que en el filial hay jugadoras que, en caso de que lo necesitásemos, podrían aportar mucho al primer equipo.

¿Se estrena ya este sábado con el viaje a Huesca?

Sí, comenzamos ayer con los entrenamientos ya con todo el equipo y el nuevo cuerpo para preparar el partido del fin de semana.

"Hay jugadoras en el filial que podrían cumplir con el equipo si se necesitase", confirma Dadín

¿Cómo ve el próximo partido del Atlético Villalonga?

Pues como digo, va a ser un partido difícil. Por la clasificación en la tabla el Huesca ahora mismo es nuestro rival directo, aunque estén más abajo que nosotras. Tienen un juego muy directo y conceden muy poco, por lo que será un partido duro.