Rubo: “El Arosa está por encima de Tercera RFEF, vamos en línea ascendente”

El Arosa S. C. está un paso más cerca de jugar en Segunda RFEF la próxima temporada, ya que se posiciona como tercer clasificado con 46 puntos tras sus últimas dos victorias ante Betanzos y Paiosaco. Unos triunfos en los que fue determinante Rubén Blanco “Rubo”. El delantero es el que menos minutos disputa con la camiseta arlequina, pero en cambio, es el máximo goleador del equipo, con seis tantos a su favor, junto con el mexicano Iñaki Martínez. Unos números que avalan el trabajo que viene realizando desde el inicio de la temporada. “Empecé jugando menos de lo que me esperaba, pero tengo la mentalidad de ser un guerrero y me he mantenido entrenando al 200%”, señala Rubo.



Su mentalidad, y la baja de Borja Míguez, le está dejando las puertas de la titularidad más que abiertas, y parece que Luisito comienza a ver el talento de Rubo. “Estoy muy contento por los goles, pero todavía más por las dos victorias fuera, porque eran realmente difíciles”, resalta. Unos goles que le han dado vida e ilusión, pero que sobre todo dan puntos importantes de cara a mantener la tercera plaza en la tabla clasificatoria. “Los delanteros vivimos del gol, tenemos que dar trabajo al equipo, pero también al míster para que lo tenga difícil”. Igual de importante es para el delantero que las lesiones lo estén respetando para poder “estar para el equipo”.

El playoff



La posición actual de los vilagarcianos en la clasificación les asegura el playoff, por lo que mantener la posición se vuelve el objetivo clave de cara a lo que resta de temporada regular. “Afianzar el tercer puesto es el objetivo, no creemos que Gran Peña ni Bergantiños vayan a ceder, tienen muchas decisiones a su favor”, comenta el delantero.



“Ahora mismo vamos en línea ascendente, sabemos que el play-off, al final, es una lotería, pero en los partidos se está viendo que físicamente somos superiores a todos los rivales. La mentalidad del equipo y del míster es de luchar cada partido”, recalca. Los resultados avalan las palabras de Rubo, que aspira a sumar más minutos con la camiseta arlequina. “Estoy muy contento en Vilagarcía, es cierto que la baja de Borja me abre más puertas de cara a la titularidad, pero el míster tiene mucho fondo de armario y si yo no estuviera al nivel tiene soluciones”.

Ascender como guinda



El objetivo principal del Arosa siempre ha sido volver a Segunda RFEF, algo que parece estar cada vez más cerca si consiguen mantener este nivel. “El ascenso sería la guinda del pastel a esta temporada. La gente se lo merece. Con todos mis respetos, el Arosa está por encima de Tercera RFEF”, destaca Rubo.

De A Lomba solo cambiaría el césped. Jugar aquí es increíble.



El vestuario parece estar convencido de que las posibilidades de ascender son reales, por lo que solo queda demostrar aquello por lo que el equipo lleva trabajando tantos meses, a pesar de la irregularidad con la que los de Luisito comenzaron la temporada. “Tenemos que aprovechar que vamos, como decía, en línea ascendente. En el vestuario somos una piña y yo estoy muy contento aquí”, indica el delantero.

Sin duda, las ganas de volver a jugar en A Lomba tras estos encuentros fuera de casa cada vez son mayores. “Jugar en A Lomba es increíble, solo cambiaría el césped pero eso no depende de nosotros. Necesitamos el apoyo y cariño de la afición, que se merece el ascenso”. Ahora, los de Luisito tienen un nuevo reto por delante, medirse al líder.