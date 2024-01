Santi Gegunde llega como último fichaje para reforzar el Arosa SC

El Arosa S . C. sigue preparándose para la segunda vuelta de la Tercera RFEF, y al recién incorporado Iñaki Leonardo se suma el delantero Santi Gegunde. El futbolista gallego cuenta con una amplia trayectoria a sus 30 años de edad, pasando por clubes como el CD Lugo, Narón, CD As Pontes, o el propio SD Compostela.

Gegunde llega a Vilagarcía procedente del Villalbés, club en el que no contaba con la importancia suficiente que el delantero deseaba.

“Es un jugador hecho y derecho que intentamos que nos venga a ayudar con los problemas en el gol”, señala Manolo Abalo, presidente del Arosa. Si algo agradecía Abalo, era que el jugador se haya decantado por el equipo vilagarciano con todas las ofertas que tenía a sus espaldas. “Fue todo muy rápido, sí que tuve llamadas porque al final ahora en el mercado de invierno muchos equipos buscan reforzarse. Pero el Arosa es un equipo que se puede atar muy bien a mis características”, destaca Gegunde.

Por otro lado, los objetivos del nuevo fichaje parecen ir en la misma línea que los de club. “Creo que el Arosa puede ascender a 2ª RFEF, que ya que bajo de categoría también es mi objetivo. Me hace mucha ilusión el ascenso y el playoff”, recalca el delantero.



En lo que respecta a su nuevo entrenador, Luisito, el delantero asegura que este “mostró mucho interés en su incorporación”. Además, destaca su amistad con Pacheco y otros jugadores del club, con los que, a falta de trámites burocráticos, ya empezará a entrenar. Fisicamente llega sin ningún problema, aunque no podrá debutar este domingo frente al Gran Peña Celta C por sanción. En cuanto a sus capacidades físicas, Gegunde se define como un jugador al que le gusta mucho asociarse y jugar como un segundo punta o incluso como media punta. “Vengo a aportar finura a ese último tercio del campo, dónde a pesar de ser delantero, tomo buenas decisiones”.



Luisito, por su parte, asegura estar feliz con el fichaje de Gegunde, ya que “es un jugador muy de su agrado”. En cuanto a la posición en la que jugará, el técnico deja la pregunta con interrogante. “Yo tengo claro en qué posición lo voy a utilizar. Él por supuesto tiene sus preferencias, su pase, si está bien, va a ser muy importante”.

Sin más fichajes



Como ya mencionó el técnico durante la presentación de Iñaki Leonardo, “no se realizarán más fichajes salgo que aparezca alguien que venga a mejorar lo que ya hay”. Por ello, Luisito deja claro que “salvo que aparezca un sub-23 de altísimo nivel que pueda servir para la defensa, no habrá más incorporaciones”.

“La incorporación de Santi Gegunde permite dosificar a los puntas, no quiero que nos pase como el año pasado que los delanteros llegaron asfixiados al playoff”, señala Luisito.



“Habrá momentos para todos, espero por supuesto que el gran beneficiado sea el Arosa”, recalca. Asimismo, es consciente de que la llegada de un delantero, “hipoteca” un poco más la zona de la defensa, dado que están con un central menos que en la primera vuelta. Aunque no es algo que preocupe en exceso al técnico. “Creo que hemos conseguido un equipo en el que menos el portero y el punta punta, todos saben jugar al menos en dos posiciones”, indica. Sin duda, es algo muy útil para Luisito, que acostumbra a variar mucho de sistema.