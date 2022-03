El Sárdoma asesta un duro golpe anímico al Viajes InterRías FF

Viajes Interrías FF 1-3 Sárdoma





El Viajes InterRías FF perdió ante el Sárdoma en San Pedro en su particular final por el ascenso, prolongando su mala dinámica de resultados que le complican cada vez más sus opciones de jugar la próxima temporada en Tercera RFEF. El equipo de Luis Treviño no solo perdió el partido, también el golaverage particular con un equipo que el iguala a 42 puntos, los mismos que también suma el Real Oviedo B, que se ha metido de lleno en la pelea por la segunda plaza.





Con un ambientazo en la grada, con cerca de 300 personas y charanga incluída, se jugó un duelo con aroma a final. Fue un partido muy intenso desde el inicio, en el que las locales notaro mucho las bajas en mediocampo de las lesionadas Andrea Villademaigo y la portuguesa Gomes. Pese a todo compitió bien el equipo de Treviño desde el inicio, aunque muy pronto se encontró con un mazazo al encajar el 0-1. Un golazo de Nerea Cruz, que conectó un gran disparo desde 25 metros de distancia que se coló por la escuadra de la portería defendida por Morais. Reaccionó bien el InterRías y tras una recuperación de Lola armó una rápida transición que culminó Raquel con un derechazo a la escuadra. Con 1-1 el Viajes InterRías siguió buscando el segundo, aunque con dificultades para generar ocasiones. Y fue el Sárdoma el que acertó en una falta frontal a la altura del medio campo, aprovechando un desajuste en las marcas de las locales.





En la segunda parte el Viajes InterRías fue un querer y no poder ante un Sárdoma rocoso que además no dio opción a balón parado. El 1-3 obra de Noe en una acción rápida por banda izquierda sentenció el duelo y deja al equipo de Treviño en plena depresión y caída libre.