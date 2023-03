Seis medallas arousanas en el Nacional de Jóvenes Promesas

El lago de Arcos de la Frontera acogió durante este fin de semana el LIII Campeonato de España Jóvenes Promesas, Infantil y Cadete sobre las distancias de 3.000 y 5.000 metros. Participaron más de mil deportistas en representación de más de un centenar de clubes.

El Náutico O Muiño de Ribadumia demostró en Cádiz el gran trabajo de cantera que viene haciendo los últimos años



En la clasificación por equipos el Náutico de Pontecesures ocupó el sexto puesto y la victoria fue para el Piragüismo Aranjuez. Los deportistas de la cantera arousana consiguieron un total de seis medallas para el Náutico de Pontecesures, el As Torres Romería Vikinga de Catoira y el Náutico O Muiño de Ribadumia.

Alicia Rodríguez, del club cesureño, se colgó el bronce en C1 Infantil, por detrás de Lucía Pizarro del Piragüismo Aranjuez y Concepción Bueno del Círculo Mercantil de Sevilla. Gabriel Cascallar del As Torres Romería Vikinga también se subió al podio en la prueba de C1 Infantil B, al acabar en tercera posición, por detrás de los palistas del Náutico Pollença Leo Fass y Alejo Mallada.

En categoría cadete A, Lara Remigio del Náutico O Muiño de Ribadumia se llevó la victoria por delante de Candela Rey del Náutico Pontecesures y María Segura del Náutico Pollença.

Mientras que en hombres cadete A, los deportistas del Club As Torres Jairo Zurita y Raúl Fernández se repartieron el oro y la plata, el bronce fue para Alejandro Heres del Náutico Ensidesa.