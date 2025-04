Los socios del Arosa SC podrán retirar una invitación gratis para el encuentro ante Viveiro

Este jueves 17 de abril se disputa el encuentro aplazado de la jornada 19 entre el Arosa SC y el Viveiro FC. Para el duelo, que será a las 19 horas en el Estadio Municipal de A Lomba, y ante los últimos resultados de los arlequinados, la Junta Directiva ha decidido que los socios podrán retirar de manera gratuita una invitación para un acompañante.

Las invitaciones podrán retirarse mañana y pasado en las oficinas del club, en horario de 17 a 21 horas presentando el carnet de socio. Además, por la proximidad del partido se podrán retirar de forma excepcional el propio día de partido en la taquilla. "Rogamos aos socios que, na medida do posible, retiren as invitacións con antelación para evitar colas no estadio no día de partido", señala el comunicado del club.

Asimismo, el club asegura que el equipo no baja los brazos y sigue con el compromiso intacto. "Facemos un chamamento a todo o arosismo: agora máis que nunca, o equipo necesita sentir o voso apoio. Quedan cinco finais e queremos pelexar cada minuto con A Lomba empuxando", dicen.