Suma precaución contra el covid para viajar a la doble cita andaluza

El Mariscos Antón Cortegada tiene previsto viajar mañana a Andalucía para afrontar un doble compromiso este fin de semana en la Liga Femenina 2. El equipo que entrena Javi Nogueira se enfrenta el sábado en Córdoba al Milar Córdoba Baloncesto Femenino a partir de las 18 horas en la pista del Colegio Maristas, en partido correspondiente a la 14ª jornada. Mientras que el domingo por la mañana visita en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre al equipo local a partir de las 12 horas en partido adelante a la jornada 16ª.





No es la primera vez que el club vilagarciano economiza un desplazamiento afrontando una doble cita en menos de 24 horas. Pero en este caso jugadoras y técnicos han tomado todas las precauciones posibles ante la incidencia del covid durante la semana para poder esquivarlo y viajar. Y es que no poder hacerlo, como ocurrió la semana pasada debido a casos en el Unicaja Málaga, representaría otro golpe a las arcas del club, dado que ya tienen comprados los billetes de avión y de desplazamiento por carretera entre Córdoba y Alhaurín de la Torre. Así las cosas, la semana ha estado marcada por este tipo de precauciones, llevadas al límite. “Seguimos entrenando con mascarillas y cuando alguna jugadora puede ofrecer cualquier duda por haber sido contacto de un positivo, automáticamente deja de entrenar tres o cuatro días hasta confirmar que es negativo”, explica el técnico Javi Nogueira, que dadas estas circunstancias entrena bajo mínimos de efectivos. “No hemos sido diez en pista en ninguna sesión. Pero si no lo hacemos así corremos el riesgo de que se produzca un brote, y con el calendario actual al tener que viajar eso sería un palo para la economía del club”. Así las cosas, en el Cortegada el objetivo de los últimos días es no contagiarse de covid. Ayer por la noche las jugadoras se iban a someter a los últimos test, esperando que en los rivales tampoco se produzcan casos que pongan en riesgo la disputa de los encuentros. Y es que una nueva cancelación del viaje sería otro duro golpe para las arcas del club.