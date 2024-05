“Todos tenemos parte de culpa”, dice el capitán Miguel

El Ribadumia ya es equipo de Primera Autonómica. La crónica de un descenso anunciado se cerró con la goleada que sufrieron en casa del Valladares (4-0), finiquitando una caótica temporada en la que ni el cambio de entrenador salvó al conjunto aurinegro. La falta de rendimiento de los jugadores decepcionó a la afición, que ve como su equipo vuelve a 1ª Autonómica 17 años después. Casi dos décadas más tarde, el Ribadumia se mantuvo 10 años en Preferente, mientras que en las otras siete temporadas el conjunto jugó en Tercera.



“Todos tenemos parte de culpa, seguramente sea un cúmulo de factores porque la temporada es muy larga, pero la mayor parte de culpa es del rendimiento de los jugadores”, señala Miguel Vázquez, capitán del equipo. “Los jugadores somos los que estuvimos de principio a fin y la situación no varió”, destaca Vázquez. Lo cierto, es que la marcha de Baptiste no solucionó la mala situación, ya que con la llegada de Dani Fernández, los resultados continuaron siendo malos. “Es un final desastroso después de una primera vuelta normal y de una segunda muy mala”.



Las lesiones de larga duración también mermaron la temporada del Ribadumia, pero como afirmó en su día Baptiste a este Diario, “se esperaba que jugadores dieran un paso al frente y no fue así”. Asimismo, el capitán no se olvida de la afición. Esa que, a pesar de los malos resultados, siempre llenó A Senra. “Pedir disculpas por no haber estado a la altura de defender el escudo del Ribadumia. Todo salió al revés”, lamenta Vázquez.



“La solución es acertar, llevamos años que no estamos finos con los fichajes y con los entrenadores. No es cuestión de nombres, es cuestión de acertar de cara al futuro para devolver el club a Preferente lo antes posible”, destaca el capitán. “El club tiene que estar por encima de todo”, sentencia.

La directiva, en silencio



Por su parte, la directiva se mantiene de momento en silencio respecto al descenso del equipo. “Son una directiva fuerte y seria”, comenta Vázquez.