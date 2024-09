“Temos que dar un paso máis”, dice Manuel Ángel, técnico del Cidade de Ribeira

El Cidade de Ribeira comienza este domingo, a las 19 horas, una nueva temporada en Preferente. Los de Manuel Ángel visitarán al Dubra tras realizar una pretemporada con mucha carga de trabajo. “Fixemos unha pretemporada moi exigente, con moita carga e sin ter moito en conta o dia dos partidos, pois chegaban moi tesos debido o traballo da semana”, destaca Manuel Ángel.

Su último compromiso de pretemporada fue ante el Puebla, un encuentro en el que los de Ribeira se llevaron la victoria por 3-2. Del mismo modo, también se vieron las caras con equipos como el Cordeiro CF, CD Unión, y el propio CD Boiro, con el que esta temporada no se verá las caras tras lograr el ascenso a Tercera RFEF. En todos los encuentros, el técnico quiso dar oportunidad a los juveniles que habían estado ejercitándose ya con el primer equipo. “En casi todolos partidos fixemos dous equipos, dándolle tamén participacion a xuvenis que estiveron entrenando toda a pretemporada”, señala Manuel Ángel.



La fuerte carga física con la que trabajaban los jugadores durante la semana condicionó la imagen del conjunto ribeirense en los encuentros amistosos. “Do visto nos encontros, sacar algunha parte boa do partido como outra xa moito mais floxa. Nunca fixemos un partido donde fóramos constantes o que che genera dudas. Tamén debido a golpes e cargas hubo algunha que outra lesion, que hai que convivir con elas”, comenta el entrenador.

“A valoración da pretemporada é boa, pero necesitamos tempo para ver a mellor versión do equipo. Creo que vamos ser competitivos dende a primeira xornada e esperamos poder arrancala da mellor maneira posible”, recalca.

Cabe destacar que la plantilla no ha sufrido grandes y significativos cambios, y es que el Cidade de Ribeira solo incorporó cuatro nuevos futbolistas para la 2024-2025, tales como Sera, procedente del CD Boiro, José Piñeiro, del Estradense, Queiruga, del Noia, y Anxo Vidal , también procedente del Noia.

En el caso de Jose Piñeiro, todavía no está disponible para Manuel Ángel, ya que arrastra una lesión de la que se operó hace varios meses, y, a pesar de que ya se encuentra entrenando con el equipo, todavía le falta para estar a su nivel habitual. “Os novos xogadores van adaptándose. Son rapaces con moita calidad que marcan diferencias pero necesitan tempo para entender e acoplarse ó equipo”, destaca el entrenador.

No solo cuentan las incorporaciones si no también las bajas sensibles, como el caso de Abi, que abandonó el conjunto para poner rumbo al nuevo proyecto del Boiro en Tercera RFEF. A pesar de no contar con una plantilla muy amplia, el Cidade de Ribeira tiene bien cubiertas sus posiciones. Además, cabe destacar la apuesta del club por los jugadores de su equipo juvenil, el cuál también dejó buenas sensaciones durante la pretemporada. El peso de la delantera lo cargarán un año más Viturro y Adao, ahora acompañados de Jose Piñeiro como extremo izquierdo, y de Anxo Vidal en la posición de extremo derecho.



La pasada campaña, el Cidade de Ribeira sufrió por conseguir cuanto antes los puntos necesarios para la permanencia en la categoría Preferente, algo que esta temporada buscan remediar. Por su parte, Manuel Ángel recalca la importancia que tendrá “el día a día”. “Temos que facer ben as cousas e ter mais ambición para quedar o máis arriba posible e non sufrir”, señala. Asimismo, el técnico también pudo observar que “hay jugadores que necesitan más para estar a su mejor nivel”. “Este ano temos que dar un paso máis entre todos”, sentencia Manuel Ángel.