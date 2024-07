Un total de seis clubes buscarán el título de la XIX Bandeira de Traiñeiras de A Pobra

Tras unos meses intensos en A Pobra do Caramiñal, en lo que a deporte se refiere con los diferentes campeonatos de remo, ahora,el concello da la bienvenida al mes de julio en el ámbito deportivo con la XIX Bandeira de Traiñeiras, organizada por el Club Remo Puebla con el patrocinio del Concello da Pobra do Caramiñal. La competición se disputará este próximo sábado día seis, a partir de las 17:30 horas, en la dársena del puerto comercial. Participarán un total de seis clubes, tales como Club Remo Puebla, Club de Remo Cedeira, Club Regatas Perillo, Club do Mar Bueu, Club de Remo Chapela y Club de Remo Náutico de Ribeira.



Esta es también la regata inicial de las siete que integran la Liga B en 2024. “Este 2024 es un año muy especial para el remo y, por extensión, para A Pobra do Caramiñal ya que esta práctica es uno de nuestros buques insignia en el panorama deportivo. Ahora, con el verano, disfrutaremos de un evento que también es muy importante para nosotros como es esta XIX Bandeira de Traiñeiras Concello da Pobra”. dijo el concejal de Deportes en la presentación.



El presidente del club también quiso calificar el año como “apasionante”. ”Partimos de la Liga B y creo que será una liga muy competitiva, muy igualada. Es un cambio de ciclo para nosotros. En la mayoría de los casos son juveniles, con un par de veteranos”, apuntó.