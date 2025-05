El Tottenham se cae del AF7 por problemas con su vuelo y su lugar lo ocupa la EF Denis Suárez

La organización del Arousa Fútbol 7 se ha visto obligada a sustituir al Tottenham Hotspur en el cartel de la fase final que arranca este viernes por la EF Denis Suárez debido a un problema con el vuelo del equipo inglés.

Desde el AF7 informan que tenían pensado salir desde Londres con destino a Santiago este jueves, pero tuvieron que reprogramarlo debido a que algunos de sus jugadores tenían restricciones por motivos de estudios. "A unica solucion, despois de darlle moitas voltas estes dous últimos días, era viaxar no propio venres, xa que anticipar o voo era imposible dada os mencionados compromisos escolares. Unha decision, a da viaxe no propio venres, consideramola moi arriscada, porque habería que reprogramar a competición e correr o risco de que calquera retraso puidese afectar tanto á competición como poñer en risco a propia presencia efectiva de Spurs en Ribadumia. Finalmente tomamos a decisión de que non viaxaran na xornada de venres por risco excesivo".

El criterio de elección de la EF Denís Suárez como sustituto reside en que acabó justo por detrás del Deportivo, que logró su billete al torneo a través de la fase final del Campeonato Gallego disputado en Vilalba el pasado fin de semana. De esta forma, los cuatro equipos que compitieron en A Magdalena, Celta, que fue el campeón, Calasanz, Deportivo y ED Denís Suárez, estarán en A Senra.



Victoria de los japoneses sobre los alemanes

Mientras la organización ultima los detalles y sigue engalanando la instalación de A Senra, varios equipos ya están instalados en O Salnés, preparándose para la competición que arranca el viernes por la mañana. Son los casos de los alemanes del VfB Stuttgart y de los japoneses del Kashiwa Reysol, que se enfrentaron esta tarde en un partido amistoso en el sintético de A Senra. Las altas temperaturas marcaron un duelo en el que ambos equipos demostraron que tienen argumentos para poder hacer un buen papel el fin de semana, su bien el nivel y la exigencia serán altísimos. En un partido de tres partes de quince minutos el Kashiwa Reysol se impuso 4-2.



Alemanes y japoneses llegaron hoy a tierras arousanas y ambas expediciones se alojan en el Hotel Leal en Vilanova. Este jueves llegarán los equipos nacionales y algunos disputarán también amistosos en A Senra, con entrada gratis para el público. A las 17 horas se enfrentan Levante y Stuttgart, a continuación (18 horas), los japoneses del Reysol se miden al Real Betis, mientras que cerrarán la interesante jornada a las 19 horas el RC Celta contra el Sevilla. El viernes a las 10 horas arrancan los partidos oficiales.

Cobertura televisiva

El torneo se podrá ver por la plataforma de streaming GolStadium tanto el sábado como el domingo, además la TVG retransmitirá la jornada del sábado a partir de las 19.20 horas y la del domingo por la mañana, cuando se jugarán las semifinales y la final.