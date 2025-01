El Umia CF despide a Luis Treviño

El Umia CF comunicó hoy a Luis Treviño que prescindían de sus servicios como entrenador del equipo femenino que disputa la Primera Galicia. Los malos resultados que viene arrastrando el equipo fueron el detonante para que la directiva tomase la decisión de despedir a Treviño.

“Estaba siendo un año duro, es un equipo muy joven y yo creo que se pusieron unas expectativas demasiado altas. A pesar de estar tirando de ellas, el trabajo resultaba muy difícil”, comenta Treviño.

Lo cierto, es que al técnico lo citaron a las 16:30 horas en las oficinas, justificando su despido en que “los socios consideran que hay que tomar la misma medida que cuando Treviño llegó al banquillo”, y que por lo menos, “tienen que intentar revertir la situación del equipo, que se encuentra en puestos de descenso, de alguna forma”.



“Los resultados son los que marcan todos, es un grupo que no sé si la persona que vendrá lo va a lograr encauzar”, comenta Treviño. Las jugadoras del Umia CF no perciben actualmente una remuneración económica, algo que sumado a su falta de experiencia provoca que el compromiso profesional con el equipo no sea el óptimo por una parte del equipo.

“A mi trabajar se me estaba haciendo muy complicado, es verdad que la directiva siempre me mostró su apoyo y confió en mi trabajo, pero son jugadoras de 17 años que muchas priorizan otras cosas, como es normal”, afirma Treviño. “Lo único que le puedo recriminar a la directiva es que no hubiesen hecho esto antes, pero no se le puede achacar nada ni decir nada malo. Espero que no bajen los brazos y que consigan mantenerse”, concluye.

Del mismo modo, Treviño se despidió de las jugadoras y directiva deseándoles lo mejor, por lo que muchas de las deportistas se mostraron agradecidas con el que fue su entrenador.