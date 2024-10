El Umia encaja su quinta derrota seguida ante un líder Barco más eficaz

El Umia encajó su quinta derrota seguida al perder en A Bouza ante el Barco merced a dos goles que llegaron en la primera parte en jugadas accidentadas. El líder fue más eficaz y tuvo la fortuna de cara. Y es que empezó mejor el equipo local, con dos ocasiones en acciones de saque de banda y juego directo. Xavi Ares se entretuvo en la finalización y Álex Rey no acertó en un remate desde el punto de penalti que se fue alta.



En un córner nació la acción que supuso el 0-1, muy polémica y protestada por los locales. El balón toca en la zona entre el hombro y el brazo de Jony Romero en el segundo palo, cuando no lo tenía extendido. El árbitro decretó penalti y Javi Pazos no falló desde los once metros. Superada la media hora llegó el 0-2. En una falta lateral desde la izquierda al punto de penalti que toca en la cabeza del local Raúl Abal y no puede detener el meta Roi.

Sin hacer demasiado, el líder ya tenía el partido encarrilado, pero el Umia lo siguió intentando. Le anularon un polémico gol del propio Raúl tras una disputa de un balón aéreo entre Álex Guillán y el portero Alberto Conde. Otra vez protestaron los locales, que vieron como su técnico Hugo Sanmartín fue expulsado superada la hora de juego.



El Umia en la segunda parte insistió con juego directo, pero el Barco lo supo defender mejor y empezó también a enviar balones largos a la espalda de los laterales locales. Los ourensanos dieron dos avisos, pero con la entrada de Emilio y Eloy Fariña mejoró el Umia, con más juego por dentro, pero le volvió a faltar marcar. Un pase atrás de Xabi Ares sin rematador y un disparo de Lima que sacó en defensa en área pequeña fueron otras ocasiones claras.

El Umia mejoró en la segundda parte con la entrada de Eloy, pero el faltó marcar para poder meterse en el partido / Gonzalo Salgado

El Barco supo gestionar el tempo de partido en los últimos minutos, incluso tuvo la opción de hacer el tercero en un mano a mano de Sidi, tras un duelo con el otro Sidibé, que paró Roi.

Ficha técnica:

Umia: Roi Oubiña, Jony Romero, Raúl Abal (Truji, min. 41), Sidibé, Álex Rey (Emilio, min. 57), Cacheda (Iago Barreiro, min. 80), Nico, Álex García (Eloy, min. 57), Xabi Ares (Anxo, min. 80), Álex Lima y Álex Guillán.

Barco: Alberto, Carlos Cruz, Konaté, Marcos Vilachá (Álex Vázquez, min. 68), Sergio Cuña, Ariel Herrera (Mande Sidi, min. 63), Manu Rodríguez (Ocampo, min. 84), Juanma Justo, Brian Castro (Óscar Cruz, min. 63), Brian Bailón y Javi Pazos (Rubén García, min. 68).

Goles: 0-1 Javi Pazos, de penalti (min. 18); 0-2 Raúl Abal, en p.p. (min. 33).

Árbitro: Arrebondas Fernández. Expulsó al técnico local Hugo Sanmartín en el 62. Amarilla a Raúl Abal, Xabi Ares y Eloy Fariña por los locales, y a Alberto y Marcos Vilachá por el Barco.