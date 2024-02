Un Umia necesitado intentará dar la sorpresa ante el Sárdoma en As Relfas

El Umia se desplaza esta tarde a Vigo para medirse al Sárdoma a las 17:30 horas en el campo de As Relfas. El equipo de Luis Treviño, muy necesitado y con la moral alta tras tumbar al Oviedo B, visita al cuarto clasificado, que ya está descarrilado de la pelea por retornar a Segunda RFEF porque está a 16 puntos del líder Real Avilés, que no está dando tregua y va lanzado hacia el ascenso.



El técnico vilagarciano no tiene bajas, salvo Lucía Cardesín. Ya se incorporó Marta Méndez al grupo, pero aún le quedan varias semanas para reaparecer. “El Sárdoma es un rival difícil. Destaca como bloque, tienen muchas jugadoras jóvenes que fueron campeonas con el Sárdoma B en Primera Gallega. Y después tienen jugadoras con experiencia como Cata, Judith, Aida”, ex del InterRías, “y también Albiol que viene del Levante B y es una jugadora que marca diferencias”. Treviño avisa del potencial de las viguesas con disparos desde larga distancia. “Es un equipo que domina las dos áreas. Es un campo muy grande que quizá nos puede perjudicar. Sabemos que no es fácil, pero es una oportunidad que se nos presenta y tenemos que ir con la mentalidad de competir para poder puntuar”, dice el técnico con ambición.