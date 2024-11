Valentín pone una fecha límite: El domingo, la reunión definitiva

El futuro del Portonovo todavía es incierto, y es que Valentín Martínez todavía no tiene sustituto. En las dos asambleas que convocó el hasta ahora presidente de la entidad, no se presentó nadie. Ahora, después de llevar un mes y medio más de lo previsto en el cargo, Valentín Martínez dice “hasta aquí”.

El domingo, día en el que el Portonovo recibe en casa al Céltiga, se llevará a cabo una reunión, que ya será más seria debido a que se ignoraron las dos anteriores asambleas. “El domingo ya se explicarán en la reunión las medidas a tomar, porque van a ser más drásticas”, comenta el todavía presidente del Portonovo SD.



Lo cierto, es que Valentín tomó la decisión de abandonar la presidencia por motivos de salud, algo por lo que no está dispuesto a pasar. “Ojalá yo estuviese bien para quedarme y no lo dejaría así, pero son cosas de la vida”, comenta Valentín. Unas circunstancias que, al parecer, algunos socios no entienden. “Piden a algunos miembros de la directiva que se quede, y claro, ellos les dicen, ‘mi presidente es Valentín, si se va, nos vamos con él’, creo que es algo que se entiende”, recalca. “En la directiva se está para ayudar, sin darle vueltas”, concluye.

Medidas drásticas



El domingo a las 12 horas será la última oportunidad para salvar al Portonovo de la catástrofe, ya que será el último día en el que Valentín asuma la presidencia. “Si no se presenta nadie le domingo, van a pasar cosas graves, le guste a quien le guste”, indica Valentín.



Una situación que se volvió insostenible y en la que nadie parece querer poner solución. “Todos miran para todos pero nadie reacciona”, lamenta Valentín. Por el momento, el todavía presidente no ha comunicado qué pasará el domingo, solo asegura que “habrá muchas sorpresas”, y que “va a ser muy tajante”.

Así, a sus 69 años, Valentín Martínez cerrará una etapa a la que dedicó más de diez años de su vida para dedicarse a cuidarse. Una decisión muy dura pero muy meditada, en la que no cabe la idea de dar marcha atrás y continuar en el cargo. Por el momento, el futuro del Portonovo sigue siendo toda una incógnita.