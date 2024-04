El vaso sigue medio lleno

El Céltiga no pudo sumar ayer en A Illa su quinta victoria consecutiva al empatar 1-1 ante un férreo Barco que demostró que su clasificación no atiende para nada al potencial de su plantilla. Pese a no ganar, el equipo de Luis Carro tiene una ventaja de 5 puntos y golaverage sobre el tercero, que ahora es un Valladares que goleó 3-0 al Choco. Los de Redondela se quedan a 7 puntos de los isleños, que siguen dependiendo de sí mismos y tienen margen de error en las últimas cuatro jornadas.



El CD Barco se estructuró en un 4-4-2 en bloque medio, con jugadores de bastante nivel fisico, técnico y experiencia, cediendo la iniciativa a los locales. Luis Carro se armó por dentro con Giráldez, Óscar y Pedro Delgado, por lo que Julio y Guille partieron desde las bandas, tratando de aprovechar las asociaciones con los largos laterales Nico y Álex Rodríguez.



El Céltiga, que está en un buen momento de forma y de confianza, tuvo bastante claridad y precisión con balón, aunque no era fácil desarbolar el entremado ourensano. Apenas hubo ocasiones en el primer tiempo, y en el partido. Pero los locales acertaron en la que tuvieron de inicio. A los trece minutos en un centro desde la derecha con zurda de Guille que cabeceó muy bien Pedro Delgado, llegando al área.



Tras el 1-0 el Barco ajustó aún mejor su posicionamiento, dejando iniciar al Céltiga y saltando a la presión cada vez que trataba de avanzar a campo contrario el equipo de Carro. A los de Valdeorras casi les sale bien su estrategia, cuando Kualig robó a Óscar cerca del área, en posible falta, pero no pudo superar a Nucho.



El Barco mantuvo esa idea hasta el descanso, siempre con bastantes jugadores por detrás del balón y sin dejar que los locales pudiesen transicionar. El Céltiga acabó bien la primera parte, jugando más en campo contrario, ya con Jonás en el campo en sustitución del lesionado Migui Sayar.



Al inicio de la segunda parte los visitantes pidieron penalti por una caída de Kaelig. El Céltiga salió con la intención de hacer el segundo, manteniendo la iniciativa en el juego, pero el Barco fue estirándose cada vez más y antes de la hora de partido empató en un balón suelto en área que remató en semifallo Gonzalo.



La entrada de Álex Fernández refrescó el ataque del Céltiga y el propio vigués tuvo el 2-1 en un remate de zurda que atrapó el portero. A partir de ahí y hasta el final fue el Céltiga el que más lo intentó, pero le costó generar ocasiones y le faltaron cambios de ataque, echando de menos a su goleador Lezcano. El Barco resisitó sin apenas conceder oportunidades y sin renunciar a la contra.



Los isleños visitarán la próxima semana al Velle en la primera de sus cuatro finales. Y estarán muy pendientes de lo que hagan sus vecinos del Villalonga ante el Valladares. Los celestes pueden ser el mejor aliado de los rojiblancos el próximo fin de semana.

Ficha técnica:

Céltiga: Nucho; Nico, Manu Bugallo, Pablo, Álex Rodríguez; Óscar (Javi Domingo, min. 86), Giráldez (Javi Vidal, min. 86), Pedro Delgado; Guille (Álex Fernández, min. 58), Migui Sayar (Jonás, min. 38), Julio Rey.

Barco: Elías; Sito Cruz, Omar Navarro, Konaté, Marcos Vilachá; Óscar Martín, Rubén García (Manu Rodríguez, min. 68), Óscar Cruz, Gonzalo (Rellán, min. 81); Kaelig (Pablo, min. 90) y Javi Pazos.

Goles: 1-0 Pedro Delgado (min. 13); 1-1 Gonzalo (min. 58).

Árbitro: Estraviz Pardo. Amarilla a Álex Rodríguez, Nico, Pedro Delgado, Álex Fernández y Pablo por los locales.