Verónica Cores: “Lo que más me emociona es la parte humana de mis atletas”

Verónica Cores recibió la mención especial por parte del Concello de Vilagarcía por su labor como entrenadora en la Agrupación Atlética Mazí. Un trabajo que va más allá de lo técnico, demostrando el lado más humano del deporte.

¿Cómo se siente después de haber recibido la mención?

Estoy muy contenta, pero ya no solo por el reconocimiento en si, sino porque los chavales estuvieron súper contentos, se involucraron muchísimo. Alguno incluso vino en traje (risas).

¿Le emocionó la parte más humana?

Sí. Incluso vinieron atletas que dejaron la actividad hace años, y los que no pudieron venir, de alguna manera estuvieron presentes, bien con una llamada o un mensaje. Al final, lo que te queda es la parte humana. Somos un club pequeño y ya somos una familia.

Verónica Cores recogiendo el premio en el Salón García | Mónica Ferreirós

Fue muy bonito ver el cariño que le tiene la gente...

Donde más me emociono es con los que me aguantan todos los días que te reconocen esa labor. Estás mandándoles cosas seguido con las que a lo mejor sufren y no es fácil. Es emocionante que digan “a pesar de todo, quiero estar con Vero”.

¿Siempre tiene tan presentes a sus atletas?

Sí. Cuando fue al Campeonato de Europa, detrás del dorsal llevaba el nombre de todos mis atletas porque de alguna manera estaban conmigo. Es lo que yo intento transmitir también en cada competición, que no están solos.

¿Cómo valora estos años a nivel deportivo?

No me puedo quejar. Desde el 2020 vivimos un crecimiento muy grande y estamos ya cerca de las 100 licencias. Es complicado porque aquí no puedes tener atletas adultos, pero por ejemplo con Xoel estamos consiguiendo compaginar la universidad en Santiago y los entrenamientos aquí.

¿Cree que se debería de valorar más la figura del entrenador?

Sí, y no solo la del entrenador. Hay mucha gente anónima que te hace la vida mucho más fácil y que es vital para que funcione el deporte local. Pero como entrenador, si no enganchas al niño, al final se va a ir a otro deporte o acabará dejando la actividad directamente.

¿Cómo avanza el tema de la remodelación de la pista?

Bueno, están viniendo empresas a valorarlo. Para mí necesita más de lo que se va a hacer porque dentro sigue cayendo agua. Yo cuando llueve todas las mañanas saco agua para que los atletas por la tarde puedan tener unas condiciones de entrenamiento. Ahí no entrenamos solo nosotros, incluso va el Arosa en pretemporada.

¿Qué objetivos se marcan cuando esté todo remodelado ?

Nos gustaría recuperar el Trofeo Mazí, pero para eso necesitamos que se involucre el Concello con la organización y también patrocinadores. Incluso podríamos acoger campeonatos autonómicos y nacionales, sobre todo para lanzamientos largos, traería mucha vida a Vilagarcía.