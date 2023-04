El Viajes InterRías FF recibe a un renovado Friol en una cita clave

El Viajes InterRías FF recibe mañana domingo a las 11 horas en San Pedro al Friol en un partido clave en su objetivo de permanecer en Segunda RFEF. Las locales están en puesto de descenso, a 2 puntos de Parquesol y Athletic Club C, y tienen 8 puntos de ventaja sobre las lucenses, que son penúltimas. Para el Viajes InterRías FF el partido es crucial, para el Friol es una final. Y es que si las visitantes pierden se quedarán a 10 puntos como mínimo de los puestos de permanencia a falta de 18 en disputa.

El Friol ha cambiado bastante su plantilla respecto al equipo que ganó en la primera vuelta a las de Luis Treviño en Lugo. Desde enero llegaron al equipo una decena de jugadoras, mientras que otras se marcharon. Entre las altas, destacan las defensa Yoleidis Maria, la bielorrusa Viktoryia Kazakevich, Yasmin Lopez y la estadounidense Katarina Dukic.

También la portera moldava Natalia Munteanu, la centrocampista ecuatoguineana Muriel Lynda y la delantera Mar Couceiro. Estos cambios reactivaron al equipo, que ha pasado de estar desahuciado a tener un poco de esperanza tras sus dos últimos resultados positivos al ganar el Bizkerre 0-1 y empatar 2-2 con el Sárdoma. “Se han renovado con jugadoras internacionales de mucho nivel”, advierte Luis Treviño. “Es un equipo que lleva el juego al plano físico. Hemos competido bien ante equipos superiores, pero cuando jugamos ante rivales directos como Parquesol o Sárdoma fallamos. Tenemos que dar un poco más y sacarlo adelante”.

El equipo local tiene la baja de Gomes, que sufre un esguince de rodilla. La lesión de la portuguesa obligará al técnico a cambiar el sistema en el centro del campo, ya que se trata de una futbolista “muy importante”.

Sporting vs Umia

El Umia visita esta tarde a las 15:45 en Mareo al Sporting de Gijón, líder del grupo I de Primera Nacional con un punto más que el Deportivo B. Las visitantes viajan con bastantes bajas. Nati y Joana no están por motivos laborales. Estela y Lucía tampoco están, mientras que Souto está lesionada y hay varias jugadoras con molestias físicas como Carla, Pipa, Tania y Nerea. “Intentaremos sacar un once competitivo aunque son demasiadas bajas”, reconoce Cores. “Ante todo un Sporting va a ser muy difícil, hay que ser realistas, pero no tenemos nada que perder”. Miguel Cores dice del líder que el equipo más sólido de la categoría. “Vamos a intentar plantear algo diferente a lo que hacemos siempre y a ver que pasa”, dice el técnico vilagarciano.