Vilagarcía corona a Pedro Muñoz

El Auditorio Municipal de Vilagarcía coronó ayer por segundoa vez al kempista Pedro Muñoz Fole como el mejor deportista local del pasado año. La Gala de la XXX Festa do Deporte organizada por el Concello a través de la Fundación tuvo a este arte marcial como gran triunfador. El campeón del Mundo de Kenpo en Turquía en 2021 en las modalidades de Kata, Kobudo, Semikenpo en el peso de menos de 75 kg, y campeón del Mundo en 2022 en Túnez en semikenpo, además de proclamarse subcampeón en Kobudo y kata por equipos, reconoció que el kenpo “es una filosofía de vida y no me imagino mi vida sin el kenpo”. Su entrenador, Mario Hermo, se llevó también una mención especial en reconocimiento a su labor formativa.





Juanma Lorenzo presentó un acto a lo largo de una hora que sirvió para rendir homenaje a los cinco finalistas. El futbolista José Fontán, internacional Sub 21 con España y que debutó la pasada temporada en Primera División con el Celta. Fontán está jugando esta temporada en el Go Ahead Eagles de la Eredivisie, cedido por el club gallego, por lo que fue su madre, Bea, la que recogió el galardón. “Está moi contento e orgulloso deste recoñecemento dende a súa cidade, a súa casa”, dijo.





La tenista Jéssica Bouzas, actual número 270 del ranking mundial WTA y que la pasada temporada ganó varios torneos ITF W15 y fue seleccionada para la Billie Jean King Cup (Copa Federación). Jéssica se encuentra en el País Vasco estos días, donde ayer disputó junto a Leyre Romero las semifinales de dobles del W60 de San Sebastián ante Katarina Zavatska y Aliona Bolsova (7-6, 6-2 y 10-3). Por lo que fue su padre, Juan Jesús Bouzas, el que recogió la mención.





El filial del AD Cortegada, el Trivium CLB, que se proclamó campeón gallego de su categoría y consiguió el ascenso a Primera División Nacional, donde milita esta temporada. Esta tarde recibe a las 16 horas en Fontecarmoa al Grupo Covadonga asturiano.





Y la veterana atleta Ana Abuín, que a sus 63 años sigue sumando éxitos. En el Campeonato de España Máster de Lanzamientos Largos de Invierno, así como en el Campeonato de España de Veteranos en Sabadell y en LVI Campeonato de España Máster al aire libre celebrado en Málaga.





En la primera parte de la gala se realizaron entrega de diferentes menciones especiales.





Al exciclista Gustavo César Veloso en reconocimiento a su larga trayectoria. La mención especial a la empresa patrocinadora fue para Impex Europa, que a través sobre todo de su producto estrella, Ratibrom, lleva muchos años apoyando a clubes y eventos de la ciudad. Clara Alonso recibió el galardón de manos del director técnico de la Fundación, Juanmi Doval. La mención especial a medios de comunicación recayó en el fotoperiodista Iñaqui Abella, mientras que el presidente del Arosa Manolo Abalo recogió la mención especial a clubes, en relación a los éxitos logrados por la cantera arlequinada. La mención especial de “deporte para todos” fue para Isidoro Canabal, por su colaboración y dedicación con los eventos de deporte adaptado a través de la Asociación Con Eles, cuyos integrantes se hicieron notar en el auditorio. El mencionado Mario Hermo también recogió su mención.





Sin duda los momentos más emotivos de la gala llegaron con la entrega de las menciones especiales a título póstumo a la exjugadoras y extrenadoras de baloncesto Araceli Oubiña y Helena Mariño, para las que el alcalde Alberto Varela pidió un sentido aplauso en su intervención. El sobrino de Araceli, Sergio Oubiña, y el viudo de Helena, Ricardo Núñez, recogieron los premios y se llevaron el cariño en forma de ovación del centenar de personas que se congregaron en el auditorio. Ricardo dedicó especialmente la mención a sus hijos, entre lágrimas, “por estos dos años tan duros”.