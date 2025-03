Vilagarcía vuelve a ser la capital del deporte inclusivo

Vilagarcía volverá a convertirse el sábado en la capital gallega del deporte inclusivo con la celebración en Fexdega de la trigésima edición de los Juegos Autonómicos Special Oympics Galicia, que reunirán a 176 deportistas con discapacidad intelectual en representación de 12 entidades sociales de toda la comunidad.



Estarán San Vicente (Lugo), Prodeme (Monforte), CAPD Sarria, Aspas (Santiago), Apader (Cedeira), Pai Menni (Betanzos), As Burgas y ADO (Ourense), Asfaval (O Barco), San Francisco (Vigo), CAPD Redondela y por supuesto los anfitriones de Con Eles. Un total de 41 entrenadores y más treinta voluntarios harán que sean más de 250 las personas involucradas para dar ejemplo de inclusión bajo el lema “Quero gañar, máis se non o acado, deixádeme ser valente no intento”.



El alcalde de Vilagarcía Alberto Varela destacó en la presentación esta mañana que este evento “é un exemplo de colaboración entre as administracións”, agradeciendo la involucración de la Xunta y de la Diputación. “É unha honra acoller os eventos de Special Oympicis e gústanos presumir de que se celebren aquí”. Y es que Vilagarcía lleva muchos años volcada con el deporte y actividades inclusivas también a través de FADEMGA.



Varela anunció que así seguirá siendo en el futuro y tuvo palabras de cariño hacia Eladio Fernández. “Vilagarcía xa é como a nosa casa”, reconoció por su parte el presidente de Special Olympics Galicia, que explicó que los Juegos Minoritarios que se disputan el sábado a partir de las 12 horas reúnen a “persoas con grandes necesidades de apoio”. Fernández también dijo que “isto non é un instrumento de competición, senón de apoio, convivencia e participación para as personas que menos oportunidades teñen”.



El diputado provincial Marcos Guisasola y la directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta, Begoña Abeijón, agradecieron la invitación del Concello y felicitaron a Con Eles y Special Olympics, que además celebra su 25 aniversario, por el evento y sobre todo “pola labor diaria na comarca”.



La 30ª edición de los Juegos Minorirarios Special Olympics celebrarán su acto de apertura a las 10.45 horas, en el que se leerá un manifiesto y se realizará el desfile de todos los deportistas. La jornada de tarde será de 16 a 19 horas, previa a la clausura. Habrá competiciones individuales de tenis de mesa, juegos de llave, badmintón y tenis. Y también competiciones adaptadas con pruebas motrices que incluyen lanzamientos a portería y canasta, equilibrios, tiro de precisión...

La asociación Con Eles, que estuvo representada en la presentación por Isidoro Canabal, por los deportistas Encarna y José Manuel, y por el entrenador de tenis adaptado Dani Otero, contará con veinte deportistas en acción el sábado en un evento en el que Vilagarcía vuelve a dar máxima visibilidad y apoyo a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y las asociaciones.