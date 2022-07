Vilaxoán acoge la I Travesía a Nado con deportistas con daño cerebral

Deporte inclusivo. El Concello de Vilagarcía vuelve a apostar una vez más por dar visibilidad a deportistas con discapacidad para que demuestren sus altas capacidades. De la mano de cinco asociaciones gallegas de daño cerebral, agrupadas en la Fegadace, y de la Asociación Arousaman, organiza el sábado 16 de julio en la playa do Preguntorio en Vilaxoán la primera Travesía a Nado Polo Dano Cerebral, en la que una decena de nadadores con daño cerebral tendrán la oportunidad de competir por primera vez en aguas abiertas. El alcalde Alberto Varela presentó ayer el evento acompañado por el edil de Deportes, Miro Serén, por el presidente de la Federación Galega de Dano Cerebral, Luciano Fernández, por Juan Ramón Martínez, de la Asociación Arousaman, y Aitor de Luis, nadadores implicados en la organización, y también por Marta Vázquez, de la Asociación Sarela, que será una las deportistas con daño cerebral que junto a otros sin discapacidad forman ya un grupo de 40 personas inscritas dispuestas a afrontar los 1.800 metros de recorrido de la travesía. “As administracións temos que apoiar” este tipo de iniciativas por la inclusión, dijo Varela.



Durante varios meses estas personas usuarias de las asociaciones de Fegadace están recibiendo formación en el deporte acuático para realizar la travesía, que forma parte del proyecto “Nado polo dano cerebral”. Tras varios meses de práctica en piscina, ya están tomando contacto con el escenario de la prueba, y mañana realizarán un entrenamiento en las aguas vilaxoanesas. “Hai que sensibilizar sobre que as persoas con dano cerebral son quen de facer o mesmo que as demais”, dijo Luciano Fernández, que agradeció la colaboración del Club Natación y Salvamento Vilagarcía y de la Asociación de Búsqueda y Salvamento. Fernández animó a todo el mundo a sumarse a la inciativa y apuntarse para participar.



Y es que además de dar visibilidad y sensibilizar tiene carácter solidario. La inscripción está abierta hasta el 10 de julio y se realiza a través de un formulario en la web de FEGADACE. Existen dos distancias para participar de 900 y 1.800 metros. El importe es de 20 euros, e incluye gorro y camiseta, además del avituallamento, líquido y sólido. El pago se puede realizar por transferencia bancaria o a través de bizum. También existe la posibilidad de colaborar mediante donación a través de un dorsal 0. Todo lo recaudado en la Travesía sirve para ayudar a las asociaciones que ayudan a las personas con daño cerebral en Galicia.



Juan Ramón Martínez, de la Asociación Arousaman, explicó que las personas con daño cerebral adquirido pueden tener secuelas que les dificulten la movilidad en tierra, pero “poden conquistar a auga”, como están demostrando en los entrenamientos previos. Por su parte, Aitor de Luis dijo que “nos poñemos na pel da persoa usuaria, metémonos na auga e adaptámonos a ela”. Marta Vázquez se mostró encantada de que la Travesía sea inclusiva, al estar abierta a personas sin discapacidad, y habló del pensamiento que ya tenía “antes de ter dano cerebral” sobre la importancia de “incluírnos dentro da sociedade, que non sexamos xente á parte”.



La Travesía l está organizada por Fegadace, Arousaman y los nadadores Aitor de Luis González y Guillermo Díez Lorenzo, y cuenta con el apoyo de la Consellería de Política Social, Xacobeo 21-22, Concello y Fundación de Deportes de Vilagarcía, Eroski, Club de Natación e Salvamento Vilagarcía y Asociación de Búsqueda y Salvamento.