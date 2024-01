“O Villalonga está moi forte”, reconoce Pénjamo ante la visita del Cambados a San Pedro

“O Villalonga está facendo uns números moi bos, nunha categoría moi igualada está a amosarse moi forte”, reconoce Rubén Cornes, Pénjamo, ante la visita del CJ Cambados (9º con 27 puntos) al campo de San Pedro a las 16:30 horas este domingo medirse al líder (45 puntos). “É un equipo con capacidade para dominar os partidos xa que ten futbolistas de moita calidade en toda las liñas”, advierte el técnico de los amarillos, que tiene la baja de Paco y la dudas de Puyi y de Diego. “Tentaremos facer que non se sintan cómodos con balón, para iso debemos ter un alto nivel de traballo e de concentración”. El Cambados está en un buen momento de juego y de resultados y quiere ratificarlo pasando la reválida más complicada en el feudo del que está siendo el mejor equipo de Preferente Sur hasta la fecha.



Por lo que respecta a los locales, Luciano González no puede contar con Nico, Eloy y Juan Barbeito, este último por sanción. “El Cambados tiene un buen equipo que está sacando resultados positivos como visitante en campos complicados. Va a ser un partido muy disputado. Ellos tienen jugadores de calidad en mediocampo como Manu y Jacoco, y arriba tienen a Ramón, que es muy importante”, advierte el técnico local. “Vamos a intentar llevar el peso del partido y mantener nuestro modelo de juego, pero sabemos que vamos a tener que trabajar mucho en este partido. El equipo está con ganas de sumar tres puntos en casa”. Son 12 los que tiene el Villalonga de ventaja sobre el tercer clasificado.

Otro derbi en A Senra

El otro derbi de la jornada se juega en A Senra a las 17 horas. El Ribadumia (13º con 23 puntos) recibe al Portonovo (2º con 35 puntos) en un partido en el que los locales necesitan cortar su mala racha para no meterse en problemas clasificatorios. La empresa no será fácil porque el Portonocvo también es uno de los mejores equipos de la liga como visitante, con cinco victorias en diez encuentros. Baptiste vuelve a tener bajas importantes. Antón "Chata" recayó de su lesión, Iago Portas tampoco está y hay varios jugadores “tocados que no están al 100 %”, lo que complica todo para los locales. “El Portonovo está haciendo una temporada de diez. Queremos darle la vuelta a esto. Es un derbi, jugamos en casa y necesitamos los tres puntos para darnos un chute de ánimo”.

Ribadumia y Portonovo se enfrentan en A Senra a partir de las 17 horas / Gonzalo Salgado



En cuanto a los visitantes, David Eirín tiene a toda la plantilla disponible. “Después de la derrota del fin de semana pasado es importante sumar y volver a tener esas sensaciones positivas, el equipo sigue trabajando bien día a día y esperamos mostrar nuestro mejor nivel a lo largo de los noventa minutos, no solamente en ciertas fases del partido”, dice el pontevedrés, que no se fía de la clasificación de los locales. “El Ribadumia es un equipo que por plantilla y club acabará estando mucho más arriba de lo que lo está ahora mismo, está teniendo ploblemas en cuanto lesiones pero sigue siendo muy competitivo y peligroso”.

Valladares vs Céltiga

Por lo que respecta al Céltiga (3º con 33 puntos) visita al Valladares (5º con 30 puntos) a las 16:30 horas. Luis Carro vuelve a tener problemas para complegtar la convocatoria. Nucho, Pablo Pillado y Davila están lesionados. Mientras que Jonás, Javi Vidal, Lezcano, Pedro Delgado y Migui Sayar tienen problemas. Con este panorama, Luis Carro está tirando de juveniles en los últimos encuentros. Para el duelo ante el Valladares espera que entren en la lista al menos Lezcano, Pedro y Migui Sayar, que están en la última fase de recuperación y podrían jugar algunos minutos.

El partido es importante al ser contra un rival directo en la pelea por el ascebso. En juego también entra el goleaverage, ya que en la primera vuelta en el Salvador Otero se impusieron los arousanos por un resultado de 2-1. l