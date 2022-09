El XXVIII Memorial Adolfo Pedrido reúne el sábado a 200 ajedrecistas en Vilagarcía

Tras dos años de ausencia debido a la pandemia, el sábado regresa al Auditorio Municipal la XXVIII edición del Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, coorganizado por el CX Fontecarmoa y la Fundación de Deportes. El evento sirve para recordar una vez más la figura de Adolfo Pedrido, persona clave en el mundo del deporte de Vilagarcía.

Juanmi Doval, director deportivo de la Fundación, la concejala Alba Briones, miembra del Consello Reitor de la Fundación, y Ángel Vilas, directivo del CX Fontecarmoa y secretario de la Federación Gallega, presentaron esta mañana el Memorial que reunirá a 200 jugadores llegados desde diferentes partes de Galicia (50 ellos del club anfitrión). La mitad competirán en la prueba integrada en el Circuito Galego de Promoción (sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14), una de las tres del calendario que se celebra en la capital arousana. Y la otra mitad en el Open Absoluto Internacional, valedero para el ranking ELO Fide, y en el que destaca la participación de media decena de Maestros como el uzbeco Ibragim Khamrakulov, Samuel Villar o Luis Medarde. “El cupo de plazas está prácticamente cubierto”, dijo Ángel Vilas. El Torneo Absoluto reparte premios en metálico para los cinco primeros clasificados: 200 euros, 150, 100, 80 y 50 respectivamente. También hay trofeos por puesto, tramos de ELO y categoría femenina. Comenzará a las 10 horas con la recepción de los jugadores, y se juega por sistema suizo a 7 rondas. La entrega de premios será en la Plaza de la II República a las 20 horas.