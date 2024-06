La CNMV admite a trámite la opa de BBVA sobre Banco Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó este martes admitir a trámite la solicitud de la opa de carácter hostil que BBVA ha presentado sobre Banco Sabadell, según informó la entidad catalana a través de un comunicado.



La CNMV señala que el folleto y los demás documentos presentados por BBVA el pasado 24 de mayo, y que fueron complementados con más información y modificaciones el 4 de junio, se “ajustan a lo dispuesto” en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio.

El supervisor no se pronuncia

Sin embargo, el supervisor argumenta que esta admisión a trámite de la solicitud de BBVA “no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones”, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley de opas.



La adquisición resultante de la oferta está sujeta a lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que la desarrolla. Además, recuerda que no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la no oposición del Banco Central Europeo (BCE) a la operación.



De esta forma, la CNMV ha admitido a trámite la solicitud unos once días hábiles después de que BBVA la presentase el pasado 24 de mayo. Cabe recordar que el plazo para admitirla es, en general, de siete días prorrogables para solicitar cambios o más información, tal y como ha sucedido. Así, BBVA consigue un hito más dentro del proceso que tiene por objetivo lanzar una opa sobre el 100% del capital de Banco Sabadell, después de que la semana pasada completase el envío de solicitudes a todos los supervisores y autoridades de los que necesita autorización.



En este proceso, el siguiente paso previsto será la junta extraordinaria de accionistas, prevista para el 5 de julio, donde someterá a votación la ampliación de capital de 551 millones de euros que necesita para realizar la opa. El canje que ofrecerá a los accionistas de Sabadell en la operación será de una nueva acción de BBVA por 4,83 acciones de la entidad catalana.