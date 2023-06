Escotet prevé tipos “elevados” hasta 2025 y no ve “ningún incentivo” para que Abanca salga a Bolsa

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, prevé que los tipos de interés se mantendrán “elevados” al menos hasta 2025, cuando podrá darse una corrección a la baja si la inflación comienza a estabilizarse en el entorno del 2%.



Así lo señaló durante su intervención en la segunda jornada del Vigo Global Summit 2023, organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el marco de su 75 aniversario.



En una entrevista conducida por el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, Escotet explicó que entre los orígenes de la “severa” inflación que vive Europa está la política fiscal expansiva que han puesto en marcha los gobiernos durante la pandemia, lo que ha provocado que el Banco Central Europeo tuviese llevar a cabo una política monetaria restrictiva para reducir la subida de precios.



“Es difícil pensar que un gasto público excesivo no tenga inflación”, añadió para subrayar que la política monetaria con déficit públicos superiores al 3% es “poco efectiva” si no hay una reducción del gasto.

Por ello, no prevé que el BCE comience a reducir los tipos hasta 2025, poniendo el foco en la importancia de que los Estados europeos recuperen los pactos de estabilidad y crecimiento y redirijan su déficit.



Preguntado sobre las políticas económicas que le pediría al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, el presidente de Abanca reivindicó que la lista de peticiones sería “bastante larga”, pero sobre todo solicitaría “estabilidad en las reglas del juego” porque, a su juicio, el sector privado necesita que se les deje trabajar.

Impuesto a la banca



Sobre el impuesto a la banca, subrayó que espera que el Tribunal Constitucional resuelva ese tema, después de que hace meses Escotet ya anunciase que Abanca recurriría este tributo.



En otro orden de cosas, Escotet también fue preguntado sobre una posible salida a Bolsa de Abanca. En este sentido, pese a reconocer que la empresa “siempre tuvo en mente” esta operación, en la actualidad “no hay ningún incentivo” para hacerlo.



Para justificar su respuesta, subrayó que pese a creer en la conveniencia de estar en el mercado de capitales, recordó que la mayoría de los bancos cotizan con un descuento “apreciable” sobre su valor, pese a apuntar a rentabilidades de dos dígitos.



Pese a ello, defendió la solidez de Abanca y la importancia de su modelo de negocio, centrado tanto en la digitalización como en las oficinas físicas.



También ha destacado la estabilidad del sistema financiero español que “ha hecho los deberes” en la crisis del 2008, situándose con unos ratios de apalancamiento menos elevados y con unos niveles de liquidez “holgadísimos”.



Juan Carlos Escotet también habló de la venta de Nueva Pescanova, para reivindicar el trabajo hecho por Abanca para rescatar a esta empresa “estratégica” para la industria pesquera gallega, que cuenta con más de 12.000 empleados.



En la actualidad, se trata de una empresa con un desempeño “especialmente bueno”, sobre todo en el último año, por lo que Abanca negocia su venta “pero sin prisa”.



“Francamente se desempeña en muy buenas condiciones y asegura la apuesta que hicimos de que es una empresa con futuro prometedor era la correcta. Seguimos en nuestras negociaciones pero sin prisa”, añadió.