Ortuzar presume de arruinar las posibilidades de Feijóo de ser presidente

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que su partido es el que "ha arruinado" la posibilidad de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya podido "ir a una investidura directa" como presidente del Gobierno y llegar a la Moncloa. En la conversación que mantuvieron a principios de semana, Ortuzar comunicó al líder del PP que el PNV es "incompatible" con Vox, y que el programa que había defendido en campaña era contrapuesto al de los jeltzales.



"Si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijóo que entra a negociar, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿verdad?. O sea que, al final, votar al PNV también en (elecciones) españolas, es un voto útil", ha añadido.



El presidente del EBB telefoneó el pasado lunes por la noche al candidato del Partido Popular a la presidencia del Ejecutivo para trasladarle su negativa a iniciar conversaciones para facilitar su investidura, después de que este hubiera tratado de contactar a lo largo esa jornada con el máximo representante del PNV.



Esta decisión había sido acordada en la reunión que el EBB, la dirección de la formación jeltzale, había celebrado ese mismo día en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, en coherencia con lo que había mantenido a lo largo de las últimas semanas.



Los diferentes dirigentes jeltzales, entre ellos el propio Ortuzar, habían advertido públicamente en reiteradas ocasiones que Feijóo había "cruzado una línea roja al meter en las instituciones" a Vox , y que el PNV no entraría, "de ninguna manera", en "la ecuación PP-Vox".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andoni Ortuzar ha considerado hoy que la pérdida de votos en estas elecciones generales de su partido también se ha debido a la polarización que se ha dado y porque los comicios eran a Cortes Generales, y los resultados son diferentes a los comicios vascos.



En todo caso, ha subrayado que parte de gente que ha votado otras veces a los jeltzales han pensado que en las generales había "que parar a Vox". Por ello, ha querido lanzar "un mensaje para todos estos que han pensado en el voto útil" y han votado a otras opciones: "el que ha parado la opción de Feijóo para ir a la Moncloa ha sido el PNV. Si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijóo que entra a negociar, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿verdad?".



Ortuzar ha defendido que, "al final, el voto útil es posible con diferentes argumentaciones y, desde luego, votar al PNV también en española, es un voto útil". "Porque nosotros hemos sido los que hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura directa. Pongamos el acento y en valor también la posición de partidos como el nuestro, también en el ámbito estatal", ha remarcado.



En cuanto a la conversación telefónica que mantuvo con Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él fue "educado pero claro, para que no queden dudas y para que no pueda haber malinterpretaciones".

"Yo le hice ver que la posición del PNV era muy clara, era muy nítida. Vista la aritmética parlamentaria, la única opción que tiene el PP es sumar con Vox. Nosotros con Vox somos incompatibles y, además, les expresé también que las manifestaciones y los avances que había hecho él de un posible programa de gobierno eran radicalmente contradictorios con lo que defiende el PNV y que eso hacía imposible sentarnos a negociar una investidura", ha añadido.



Según ha insistido, esta comunicación con Núñez Feijóo fue "clara y cordial, y no fue muy larga". El presidente del PNV tuvo la sensación de que él sabía cuál iba a ser la reacción de los jeltzales. "Todos tenemos calculadora en manos y sabemos lo que es posible y lo que no es posible", ha señalado.



En todo caso, sí cree que el presidente del PP quería "alargar un poquito la sensación que él puede estar en liza todavía". "Hasta cierto punto, nuestra decisión, expresada con tanta rotundidad y tan pronto, le ha cortado esa posibilidad. Un poco de contrariedad le supuso la conversación", ha explicado.



Ortuzar ha aclarado que no ha hablado con Pedro Sánchez, y cree que este "también quiere ganar tiempo". "De hecho, los demás nos quedamos aquí trabajando no sé hasta cuándo, y él se marchó de vacaciones. Es algo que me parece muy bien que se pueda ir, lo digo con envidia, pero los demás, que tenemos menos responsabilidad que él, nos quedamos aquí", ha señalado.



A su juicio, la pretensión de Sánchez es que "no haya más solución que él" para presidir el Gobierno. "Y que sea: 'o él o el caos' o 'él o la repetición electoral y 'él o el bloqueo'", ha añadido.



El líder jeltzale ha subrayado que, de esta forma, tiene "la vista puesta en condicionar" a quienes le van a tener que dar el voto de investidura "sí o sí". "Depende de qué movimiento haya en el voto CERA, a Pedro Sánchez le van a hacer falta todos los votos positivos para sacar la investidura con todas las formaciones políticas que estamos ahí en danza", ha remarcado. Por ello, cree que las debería "atender un poquito más y mejor".



Sobre el hecho de que EH Bildu ponga como precio para su apoyo al candidato del PSOE "frenar el voto a la derecha", el presidente del PNV ha considerado que "eso vale como eslogan para unas elecciones" y cree que "les ha funcionado medio bien" en campaña, pero ha dicho que ahora "llega el momento de la verdad".



"La derecha ya está frenada, la ha frenado el PNV, por cierto. Es bueno que Bildu tome ese recado y no olvide hasta qué punto uno pinta o no pinta, y quién pinta más o quién pinta menos; o quién tiene más capacidad de influencia en el panorama político español", ha manifestado.



Por ello, ha explicado que ahora se trata de saber para qué sirven sus votos en una investidura a Pedro Sánchez. "¡Ojo!, lo dice el primero que firmó un pacto de investidura con Sánchez el 30 de diciembre de 2010 porque el PNV fue el primero que lo firmó y el único partido que le dio el voto", ha subrayado.



Andoni Ortuzar ha dicho que, por lo tanto, sabe lo que es "firmar un acuerdo con Sánchez y lo que es no cumplirlo". "Ahora nos tendrá que hacer un planteamiento global de para qué quiere estos cuatro años y especialmente en el ámbito del modelo territorial y del encaje de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña", ha insistido.



El líder jeltzale ha reiterado que el candidato del PSOE tendrá que decir "solemnemente y de manera oficial", al pedir sus votos, cuál es su planteamiento. En su opinión, "tiene que darse cuenta de que, por segunda vez, la campana que le salva" es la de los nacionalistas vascos y catalanes.



En cuanto al expresident de Cataluña, Carlos Puigdemont, ha dicho que "no tiene nada que decirle" sobre la decisión que debe adoptar Junts sobre apoyar o no a Sánchez. "Nadie puede pretender que el otro te tenga que dar a ti todo gratis porque, si no, viene la derecha o el abismo. El PSOE y Sánchez tendrán que hacer un esfuerzo", ha reiterado.



De esta forma, considera que debe "compensarles" por sus votos porque "van a ser cuatro años muy complicados". "Vamos a tener que estar votando a bloque toda la legislatura", ha remarcado.



Por ello, ha avisado de que se debe "generar un clima de confianza", y ha dicho que lo primero sería "cumplir el actual Estatuto (vasco)".También ha explicado que los partidos que voten la investidura deben hacerlo "convencidos, contentos y no resignados", y ha dicho que Sánchez "se va a jugar todo en cuánta voluntad política pone en un acuerdo estratégico con partidos como el PNV o Junts".