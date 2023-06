Recortes Cero propone un debate a "7 e máis" en RTVE con partidos que están fuera del Congreso

La plataforma Recortes Cero está haciendo llegar una nueva propuesta para un debate en RTVE que llaman "Debate a 7... e máis". Se trata de un espacio en el que esta formación, que está presente con listas en todas las circunscripciones electorales de este 23-J, apuesta por debatir con PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu, además de incluir otras candidaturas como Coalición Canaria, CUP, Nueva Canarias o Aragón Existe.

Esta petición se basa en “o dereito que ten a cidadanía para coñecer todas as candidaturas que se presentan ás eleccións, que non debe depender de cada un, senón que é obrigación dos poderes públicos garantilo”.

En concreto, Recortes Cero porpone organizar un debate en dos o tres tiempos en el que participan los partidos parlamentarios, añadiendo a la propuesta de siete de RTVE la de otros como Coalición Canaria, CUP, Nueva Canarias o Aragón existe, y por otro lado los extraparlamentarios, adecuando audiencias, horarios y tiempos a su representatividad, pero también “recoñecendo o esforzo de presentación que facemos”.

Así, recuerdan que las candidaturas extraparlamentarias deben recoger un 0,1% en avales para presentarse, de forma que en escasos veinte días consiguieron esas firmas en sus provincias. “Os profesionais contan con todo o noso recoñecemento e respecto, porque nun momento onde a pluralidade é tan importante fan esforzos moito máis alá das súas posibilidades”, explican, por eso su propuesta “pretende ampliar a democracia e a pluralidade política”.



Desde Recortes Cero consideran que “mentres hai quen rexeita debates, pon condicións ou cambia de criterio segundo o momento, a cidadanía perde a oportunidade de coñecer todas as opcións, non esquezamos que os partidos parlamentarios tiveron 4 anos para defender as súas propostas, xa as coñecemos, é necesario unha discriminación positiva e unha cobertura compensatoria para que a xente coñeza a todas as opcións en condicións proporcionais de tempo, horario e audiencia”.