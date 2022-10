Retiros de otoño en A Illa de Arousa

La artista arousana Andrea Fernández puso en marcha su proyecto profesional bajo el nombre de La Platanera, para dar un giro a su vida y centrarse en su pasión, el arte. Lo hizo en una vivienda marinera de A Illa de Arousa, que pertenecía a sus abuelos. En ese taller de arte comenzó a impartir cursos de serigrafía y poco a poco fue formando lo que es a día de hoy, un proyecto que invita a las personas a descubrir y conectar con ellos mismos, regalarse tiempo y desconectar del día a día.

La experiencia de La Platanera es una oportunidad para desconectar del mundo y conocer A Illa de Arousa. Andrea pensó: “¿Por qué no enseñar lo que hago si me hace feliz? Empecé a invitar a gente a que viniese a la isla y a que descubriera como yo vivo aquí, lo bien que hace vivir en un pueblo conectado con la naturaleza con otro ritmo de vida. Y empecé así de forma gradual”, afirma.

En La Platanera conviven todo tipo de artes y técnicas, además de la serigrafía. Además, de forma complementaria, tienen lugar los retiros creativos, dónde ofrecen la posibilidad de desconectar, participar en talleres experimentales, hacer yoga o meditación y alojamiento con pensión completa.

Foto de uno de los retiros de La Platanera . I LA PLATANERA

En esta ocasión, el retiro de otoño se celebrará entre los días 4 y 6 de noviembre y las plazas siempre son limitadas: “Los grupos son de un máximo de diez personas, porque el proyecto gira en torno a la casa, al hogar y a la familia. Es todo muy familiar y los grupos son muy reducidos para poder atenderlos bien”, destaca Andrea.

Su creadora define La Platanera como “un lugar para crear algo con tus manos, frenar el ritmo y acompasarte de la naturaleza”, además de destacar que en sus comienzos “llevar a cabo el proyecto en una casa familiar resultaba extraño y la gente no entendía lo que hacía aquí, pero nunca necesité irme. Podía haber alquilado un local e irme a la ciudad, pero aposté por esto. Al principio fue mucho más difícil que ahora, pero no me interesaba ni tener más metros cuadrados, ni tener un local a pie de calle”.

La Platanera cumple años el 26 de noviembre. Sus primeros diez años de vida.