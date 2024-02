Ábalos hubiese dimitido por el caso Koldo si siguiese de ministro

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado que si la supuesta trama de comisiones ilegales que afecta a su exasesor, el llamado Caso Koldo, se hubiese producido mientras seguía siendo ministro tendría que "haber dimitido en el momento", mientras que ahora como diputado no tiene "ninguna responsabilidad".

Así lo ha señalado el exministro socialista en una entrevista en la noche de este sábado con La Sexta, en la que negó sentirse aludido por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió la lucha contra la corrupción "venga de donde venga y caiga quien caiga" y sostuvo además que "quien la hace la paga".

No se siente aludido, ha explicado, porque no está acusado "por nada" ni implicado en el caso que investiga a su exasesor Koldo García y porque lo que dijo Sánchez es "una máxima del PSOE desde hace mucho tiempo". Según dijo, no ha intercambiado mensajes con Sánchez ni se le ha pedido explícitamente su dimisión.

Ábalos argumenta que la lucha contra la corrupción tiene que ser ecuánime y ha cargado contra el PP por estar "impartiendo doctrina" cuando está, a su juicio, en peor situación política respecto a la corrupción.

En todo caso, sí está dispuesto a renunciar al acta, pero en el marco de una estrategia que pretenda "ejemplarizar la vida pública" y no para dar un "tributo a la derecha", que según el exministro no busca su dimisión porque él es "una pieza insignificante", sino que apunta a otros responsables, en referencia al jefe del Ejecutivo.

"Yo no le doy ese tributo a la derecha con esa hipocresía, sobre todo porque yo he sufrido mucho, y como he sufrido mucho no tengo ningún apego a la representación pública", ha afirmado Ábalos, subrayando además que según la Fiscalía el proceso de contratación pública con la empresa investigada fue correcto.

"Si el problema soy yo, no soy el problema", ha sostenido además Ábalos, al que le preocupa "caer en la trama de una ética parcial allanando el camino al autoritarismo y a opciones que carecen de ética".

El exministro ha denunciado asimismo que se esté convirtiendo la política en una "tarea de héroes": "Se me está planteando quedar inhabilitado políticamente por haber confiado en personas que me decepcionaron y eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo porque ya quedas estigmatizado".

Tras la entrevista, el Partido Popular ha asegurado en X que Ábalos "ha ido a la Secta a amenazar a Pedro Sánchez y Santos Cerdán" y ha reclamado al presidente del Gobierno que despeje la "incógnita": "O le respalda o le pide el acta".