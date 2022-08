Alfonso Guerra apoya el indulto a Griñán: "En ese documento estará mi firma"

El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra firmará el escrito de apoyo al indulto del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el 'caso de los ERE'. "En ese documento estará mi firma", ha dicho.

Así lo ha confirmado este miércoles en Santander, a preguntas de los periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha aclarado que el documento que firmará no es la propia solicitud de indulto, que la presentará la familia de Griñán, sino un escrito de apoyo a dicha petición.

"Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoya eso --no solicitan el indulto, lo apoyan-- y yo he dado mi conformidad a que esté, con lo cual ya la opinión bien clara. En ese documento estará mi firma", ha afirmado al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de indulto a Griñán.

Guerra ha insistido en que, pese a los "ríos de tinta" que ya han corrido en relación a ese indulto, éste no ha sido solicitado aún.

Con su apoyo, el histórico socialista se une a otros miembros del PSOE que también respaldan esa solicitud de indulto, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y también la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

VE "MUY DIFÍCIL" EL FIN DE LA GUERRA EN UCRANIA

Guerra (PSOE) cree que el final de la guerra en Ucrania, de la que este miércoles se cumplen seis meses, está "muy difícil". Ha recordado que ésta se ha producido después de que hace ocho años, en 2014, Rusia tomara Crimea, un momento en el que "el mundo calló" y "nadie dijo nada".

A su juicio, esto fue un "precedente muy malo" porque ello hizo que Rusia viera que podía tomar parte de lo que fue el "antiguo imperio soviético sin que hubiera una reacción en Occidente" y, por ello, ahora intenta hacer lo mismo con Ucrania.

Este nuevo intento sí ha generado una reacción pero, en su opinión, "no excesivamente fuerte" debido a que "todo el mundo es consciente" de lo que puede pasar como un país, como Rusia, que tiene armamento nuclear. Según ha dicho, aunque ahora "todo el mundo está diciendo que hay que defender del ataque de la invasión de Rusia a los ucranianos, no hasta el punto de que esto genere una guerra de una gradación mucho más fuerte".

Según ha dicho, para Occidente y, concretamente para la UE, "es difícil" mantener este "equilibrio" entre cumplir con sus "obligaciones morales y humanas" pero sin que ello cause una "conflagración que tenga muchas peores consecuencias", algo que hasta ahora está haciendo "bien" pero --ha insistido-- "el final está muy complicado".

En lo que, a su juicio, Occidente está dando un "ejemplo extraordinario" es en la capacidad que está teniendo para acoger a los 10 millones de personas que hasta ahora han salido de Ucrania, sin que ello esté generando "grandes problemas" y sin que haya situaciones de violencia. "A mí esto me parece absolutamente ejemeplar. En eso yo creo que ha hecho un papel extraordinario".

GASTO MILITAR: "SI EUROPA ALCANZA UN ACUERDO, ESPAÑA NO PODRÁ INHIBIRSE"

Y cuestionado acerca de si España debe incrementar su gasto militar, Guerra ha señalado que le gustaría que se destinara a otra cosa pero cree que, ante un contexto de guerra como el actual y si los países llegan a un acuerdo para aumentar esa inversión en defensa, España no podrá "eludir" el mismo. "Si Europa toma una decisión en ese sentido, España no podrá inhibirse de esos acuerdos", ha aseverado.

También ha señalado que en España hay una "especie de antipatía" por el ejército de Estados Unidos porque, cuando liberó Francia y Alemania del Régimen Nazi, no acudió a España para hacer lo mismo con el de Franco. "Por eso, esa antipatía ha existido siempre pero, por otra parte, aquí hay algunos que pertenecen a lo que yo llamo la izquierda boba que dicen 'no, no, el ejército de Estados Unidos no' pero cuando tenemos una guerra aquí, que vengan, que vengan y resuelvan", ha dicho.

DECRETO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO E INFLACIÓN

Por otra parte, ha sido cuestionado acerca del Decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno ante la guerra en Ucrania que, según está previsto, mañana, jueves, derogará o convalidará el Congreso de los Diputados.

Guerra ha afirmado que es una "tema terriblemente difícil enfrentarse a una economía lastrada por el incremento del precio de la energía", algo que, según ha dicho, ya pasó en los años 70 del siglo pasado cuando el "cartel" de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP) decidió doblar el precio de la energía, generando una crisis económica "fortísima".

"Pues estamos en otra igual y no es fácil encontrar una solución. Unos gobiernos se aproximan más, otros menos pero no está resuelto el asunto", ha apuntado.

El socialista ha pronosticado que los precios van a subir y se van a mantener en esa línea ascendente de la inflación. "Los economistas, que serán muy buenos y muy poderosos, nos explican siempre por qué no ha ocurrido lo que ellos dijeron que iba a ocurrir. Y ahora están diciendo que con estas operaciones que se están haciendo van a reducir la inflación, cuando dentro de un año o dos años veamos que no se reduce, nos explicarán por qué ha fallado la previsión que hicieron pero la inflación no se va a reducir en poco tiempo. De ninguna manera", ha opinado.

Sobre las medidas de ahorro planteadas por el Gobierno, ha considerado "probable" que haya que adoptar otras "mucho más drásticas".