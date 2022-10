Aragonès ficha a siete consellers procedentes de CDC, PSC, Podem y ERC

El presidente catalán, Pere Aragonès, incorporará a su Govern a siete consellers: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Los nuevos consellers, que está previsto que tomen posesión el próximo martes a las nueve de la mañana, cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat tras decidir el pasado viernes dejar el Govern, cuya estructura también experimenta cambios.

Por otra parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha alertado de que sería "un disparate" convocar ahora elecciones anticipadas en Cataluña, como JxCat pide que haga el president de la Generalitat, Pere Aragonès, si no se somete a una cuestión de confianza tras romperse el Govern de coalición.

En declaraciones a 'La Vanguardia', Rovira recalcó que "la gente no se plantea votar ni quiere hacerlo con la situación que puede haber este invierno".

"La gente necesita que la administración responda y mire cómo afrontar la subida de precios e hipotecas, los empresarios y ciudadanos están preocupados por la inflación", ha razonado.

Rovira ha asegurado que en ERC están "preparados" para gobernar en solitario tras la salida de JxCat del Govern; "alguien lo tiene que hacer", ha remarcado.

Sobre la posición que adoptará JxCat en la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2023, ha comentado que habrá que ver "hasta qué punto les interpela la situación económica y social del país".

No obstante, ha quitado hierro a la posibilidad de una prórroga presupuestaria, porque es un recurso que "ya se ha utilizado otras veces".