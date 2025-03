Begoña Gómez cuestiona la "asombrosa interpretación" del juez para indagar sobre Air Europa

La defensa de Begoña Gómez ha cuestionado la "asombrosa interpretación" del juez Juan Carlos Peinado para seguir investigando hechos relativos al rescate de Air Europa, saltándose "de forma reiterada y consciente" las resoluciones de la Audiencia que rechazaban que hubiese indicios.



El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha recurrido la decisión del juez de mantener su encargo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elabore un informe relativo a Globalia, ante el supuesto papel que las acusaciones atribuían a la mujer del jefe del Ejecutivo en el rescate de Air Europa.

Frente al intento de la Fiscalía para que revocase su decisión, el juez Peinado argumentó que la Audiencia ordenó excluir de la investigación los hechos ya conocidos, pero no los "realmente nuevos y de signo incriminatorios", motivados por resolución judicial, y que no reclamar ese informe para acreditar esos hechos nuevos podría suponer prevaricar.



Una interpretación "asombrosa", dice el abogado de Begoña Gómez, que reprocha al juez que busque indicios que le permitan abrir la investigación, y emprenda "una revisión general de la actuación de los investigados en búsqueda de algún elemento en su conducta que pueda ser incriminatorio".



La defensa, que recuerda que el fiscal ya requirió al juez Peinado en varias ocasiones que cesara esta rama de la investigación, carga contra la "vis expansiva" del magistrado y le acusa de saltarse "de forma reiterada y consciente" las resoluciones de la Audiencia, "su superior jerárquico".



Pese a que la Audiencia señaló "sin ningún género de dudas y de forma taxativa" que no había indicios relacionados con Globalia-Air Europa, el abogado indica que poco más de dos semanas después, el magistrado "decidió, conscientemente, abrir la investigación que la Audiencia le había ordenado no abrir".

Por ello, cree que la providencia del juez "no tiene apoyo legal" y afirma: "En un proceso penal de un Estado de derecho no se investiga para tener indicios, sino que es justamente lo contrario: solo se investiga cuando esos indicios existen".



El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés; el rector de la Universidad Complutense; Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez.