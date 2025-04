La expareja de Koldo rehúsa declarar en el Senado y le permiten un velo sobre el rostro

Patricia Úriz, expareja de Koldo García, ha acudido este jueves a su comparecencia en la comisión de investigación del Senado con un velo sobre su rostro, algo que le ha permitido el presidente del órgano, Eloy Suárez, tras un receso para consultar a la letrada, y se ha acogido a su derecho a no declarar.



Úriz ha llegado a la sala del Senado en la que se celebra la comparecencia acompañada de su abogada, Leticia de la Hoz, y con un chal de color violeta cruzado sobre su cara.



Además ha mantenido puestas en todo momento unas grandes gafas de sol, por lo que la nariz es la única parte de su rostro que ha quedado a la vista, ya que también un flequillo rojizo le ha cubierto la frente.

La primera senadora en interrogarla, María Caballero, de UPN, ha lamentado que con ese aspecto no podía saber si se trataba realmente de Úriz y ha dicho a Suárez que le sorprendía que lo permita.



Entonces, el presidente de la comisión, senador del PP, ha ordenado un receso para consultar a la letrada del Senado asignada a esta comparecencia si debían pedir a Úriz que se descubriera.



Cuando ha reanudado la sesión, ha indicado que Úriz se ha identificado correctamente a la entrada del Senado y que tenía por tanto permiso para permanecer con el velo.



"Me acojo a mi derecho a no declarar"

"Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada; muchas gracias", ha leído Úriz de un folio al formularle Caballero la primera pregunta, que si seguía residiendo en Pamplona.



Han sido sus únicas palabras, ya que aunque la senadora de UPN y los siguientes en intervenir, de Vox, PSOE y PP, han formulado más preguntas, a ninguna ha contestado.



Ha permanecido sujetando con una mano el chal a la altura de su mejilla izquierda durante casi toda la sesión, la cual ha durado hora y media.



Ana Beltrán, senadora del PP, al comenzar su turno, ha instado a Suárez a solicitar a Úriz el documento de identidad.



El presidente ha ordenado otro receso y se ha ido con la compareciente, su abogada y la letrada de la comisión a una habitación aledaña.



Al regresar los cuatro medio minuto después, Suárez ha indicado que quedaba comprobada la identidad.

"¿Se tapa la cara por vergüenza? Porque para robar presuntamente no tuvo la cara tapada", ha comenzado Beltrán su intervención, y le ha pedido repetidamente que se destape.



Un gesto de negación con la cabeza ha sido la única respuesta de Úriz.



Beltrán, como antes los senadores de UPN y Vox, ha indagado sobre su participación en la presunta trama, su relación con el exministro José Luis Ábalos y sus supuestos incrementos patrimoniales, siempre sin respuesta.



La senadora navarra del PP ha dicho que cree que Úriz era "la lista de la pareja" y que atisbó con más claridad que su entonces esposo "las bondades que podría traer a su familia la amistad" con dirigentes socialistas.