Feijóo afirma que vender la sede de Génova no entra entre sus prioridades

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no contempla en este momento la venta de la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova y, de hecho, ha señalado que en caso de que se haga una operación de este tipo "será por necesidades de financiación o de tesorería, no por otra cuestión".





Su antecesor, Pablo Casado, anunció el 17 de febrero de 2021 ante el Comité Ejecutivo del PP que el partido dejaría su histórica sede en el edificio situado en Génova 13 y cambiaría su ubicación para romper con el pasado y la corrupción.





Lo hizo justo tras conocer la debacle del PP en las elecciones catalanas de dos días antes y la misma semana que arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro. En octubre, la Audiencia Nacional condenó al extesorero Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al PP como responsable civil por pagar las obras de Génova con la 'caja b'.





Ninguna opinión sobre ese asunto

Al ser preguntado --en la rueda de prensa posterior al Consello celebrada en A Coruña-- si va a seguir adelante con el proyecto de vender la sede de Génova, Feijóo ha señalado que le interrogue por un asunto sobre el que ni siquiera ha meditado.





"No tengo ninguna opinión sobre ese asunto. Desde luego si se hace una operación, en el caso de que se haga, será por necesidades de financiación o de tesorería, no por otra cuestión", ha manifestado, para añadir que no tiene claro que haya razón para hacer "ningún tipo de transmisión" salvo que sea por cuestiones económicas o financieras.





No forma parte de sus preocupaciones

Por eso, el también presidente de la Xunta ha dicho que este asunto lo hablarán en el comité de dirección del partido y con la responsable de finanzas del PP, Carmen Navarro, que será la que les diga "si procede o no" y si es "conveniente o no lo es". Eso sí, ha dicho que esto no forma parte de sus "preocupaciones, por lo menos de momento".







Preguntado de nuevo qué pensó en su momento cuando Casado anunció la venta de Génova, ha afirmado que no tiene "ninguna decisión tomada" porque "nadie" le "ha planteado absolutamente nada. "Al menos de momento a mi nadie me ha transmitido ningún planteamiento para tomar decisiones de forma inmediata. Es que ni siquiera me lo han comentado", ha asegurado.





Además, ha descartado que en caso de hacerse una mudanza tenga relación con una sentencia judicial porque si siguen en la sede es "porque financieramente" pueden hacerlo. "Y si no podemos seguir financieramente, pues tomaremos una decisión normal desde el punto de vista de preservar el patrimonio y la viabilidad económica y financiera de nuestro partido", ha concluido.





Las preguntas sobre la venta de Génova se han producido el mismo día que se ha conocido la nueva sentencia de Gürtel, por la que ha expresado su "respeto". Aunque ha recalcado que es un asunto de hace 20 años, ha asegurado que "cuando las cosas se hacen mal, hay que asumir que se hacen mal" y "aprender" de los "errores".





"Del pasado de nuestro partido no se reniega, se aprende", ha proclamado Feijóo después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya condenado al PP como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.