Feijóo arenga al PP para vencer a Sánchez: "Es este Gobierno o España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arengado a su partido para vencer a Pedro Sánchez desde un proyecto "sin etiquetas" porque la situación de España no es "de siglas": "Ya no es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo, federalismo o independentismo, esta vez no: esta vez es este Gobierno o España", ha alertado.

El jefe de la oposición ha reunido este lunes a su Junta Directiva Nacional y, con ausencias como las de los presidentes de Andalucía y la Comunidad de Madrid, ha advertido ante los suyos de que el país atraviesa una "pesadilla política" que acabará cuando haya elecciones y el PP, lo tiene "claro", las gane.

"Yo no voy a hablar de golpes, la historia democrática de mi país es muy seria, pero sí voy a decirle al presidente del Gobierno que ha perdido todo el interés en cuidar la democracia española", ha argumentado Feijóo, quien se ha comprometido a no entrar en la provocación y mantener al PP como una alternativa moderada.