Llamazares vuelve a la política como candidato de IU a la Alcadía de Oviedo

El ex coordinador general de IU Gaspar Llamazares volverá a la política activa tras seis años apartado de la primera línea como candidato de la coalición a la Alcaldía de Oviedo, donde la presencia histórica de esta formación en el consistorio ovetense se perdió en las pasadas elecciones municipales de 2019.



"Al final me he convencido y me han convencido", ha señalado a EFE Llamazares tras indicar que su compromiso con este proyecto es total, frente a quienes dudan o señalan que su nombre solo pretende ser un factor de arrastre para que Izquierda Unida vuelva a ser parte del Consistorio.



Como independiente, Llamazares encabezará la candidatura de Convocatoria por Oviedo (el nombre no está aún cerrado) de la que participan también Más País e Izquierda Asturianista y que aspira a integrar a más fuerzas como parte del proyecto Sumar.



Llamazares da así el salto a la política municipal tras décadas en los que dedicó su trabajo al ámbito asturiano y al nacional, y la mayor parte de ellos desde el Partido Comunista e Izquierda Unida, de la que se dio de baja en 2019.



Lo ha hecho tras meses de "darle muchas vueltas" porque tras la aventura que le llevó con Actúa a presentarse a las elecciones europeas y generales de hace cuatro años, se encontraba instalado ya "más en la dinámica de escribir y reflexionar, alejado de la primera línea".